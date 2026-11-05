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        Haberler Dünya Paraguay Devlet Başkanı istifa etti

        Paraguay Devlet Başkanı istifa etti

        Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, partisinin destek verdiği azil sürecinin ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Paraguay Devlet Başkanı istifa etti

        Ulusa sesleniş konuşmasında Paraguay halkına hitap eden Pena, ülkenin istikrarını ve toplumsal barışı her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi.

        Devlet Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Pena, şu ifadeleri kullandı:

        "Şayet bir an olsun halkımı hayal kırıklığına uğrattıysam halkımızdan özür dilemek istiyorum. Bana duyduğunuz güveni istismar etmek gibi bir niyetim asla olmadı. Ülkemizin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik kurumlarımızı koruma gerekliliğini gözeterek devlet başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım. Bugün hayatımın en zor anlarından birinde sizlere sesleniyorum. Sevgili yurttaşlarım, biz çok zor anlardan geçmiş ve her zaman ayağa kalkmayı bilmiş bir ülkeyiz. Halkımızın gücüne ve kurumlarımızın bu durumu aşma kapasitesine sonuna kadar inanıyorum."

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        "Devlet Başkanı Pena'ya yönelik azil sürecini destekliyoruz"

        İktidardaki Colorado Partisi (ANR) Genel Başkanı ve eski Devlet Başkanı Horacio Cartes, yaptığı açıklamada, Pena hakkındaki azil sürecine destek vereceklerini bildirdi.

        Temsilciler Meclisindeki olağanüstü oturumun hemen öncesinde Cartes, şunları kaydetti:

        "Colorado Partisi olarak kamunun, özel sektörün ve emeklilerin fonlarının gasbedilmesinin yanında yer almayacağız. İnsanlarımızı ve partimizin temsil ettiği değerleri düşünmek zorundayız. Colorado bayrağı ülkeye hizmet geçmişini temsil eder, ona sadık kalmak, vatan gerektirdiğinde cesaretle hareket etmektir. Devlet Başkanlığı kurumunun ve cumhuriyetin kurumsal yapısının yeniden rayına oturtulması amacıyla Devlet Başkanı Pena'ya yönelik azil sürecini destekliyoruz."

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        Pena'ya yönelik suçlamalar

        Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı savunuluyordu.

        Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyordu.

        Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

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        Ne olmuştu?

        Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahaleye uğramıştı.

        BCP, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.

        Tasfiye kararının yürürlüğe girmesiyle banka şubeleri kapatılmış, mobil uygulama, banka kartları ve tüm dijital bankacılık işlemleri askıya alınmıştı. Çok sayıda mevduat sahibi de hesaplarındaki varlıklara erişim sağlayamamıştı.

        Gelişmelerin ardından bankadaki mevduatlarına ulaşamayan çok sayıda vatandaş, gösteriler düzenleyerek durumu protesto etmişti.

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        Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin ardından BCP Başkanı Carlos Carvallo da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

        Muhalefet milletvekilleri ile iktidardaki Colorado Partisinin muhalif kanadı tarafından sunulan azil istemi gensorusu üzerine Paraguay Kongresi, 2 ayrı olağanüstü oturum düzenleme kararı almıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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