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        Haberler Dünya Pezeşkiyan ve Aliyev arasında güldüren su diyaloğu

        Pezeşkiyan ve Aliyev arasında güldüren su diyaloğu

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde su üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülüşmelere sebep oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Güldüren 'su' diyaloğu

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısındaki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi ile konuştu.

        Görüşmede Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyerek Azerbaycan suyunu da denemesini tavsiye ederek, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi. Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

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        Sohbetin devamında Aliyev, kendi önünde duran Karabağ menşeli maden suyunu işaret ederek Azerbaycan Türkçesiyle "Burada İstisu var. Ben kendim getirdim" ifadelerini kullandı.

        Aliyev'in bu sözlerine Pezeşkiyan'ın tebessüm ederek, "Sen kendine getirmişsin, bize getirmemişsin" yanıtı salonda gülüşmelere sebep oldu.

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        #ilham aliyev
        #Mesud Pezeşkiyan
        #haberler
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