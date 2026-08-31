Rusya: Lojistik merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan "DHL" ve "Zammler" lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa bölgesinde de Odessa Limanı'ndan askeri yüklerin taşındığı bir lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizatla yüklü geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

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