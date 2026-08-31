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        Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, bölgesel barış ve güvenlik için ortak çalışma kararlılığı vurgulandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı

        Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke, bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması’nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir. Bu hedef doğrultusunda, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere, gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri desteklemeyi sürdüreceklerdir. Bugün, üç ülke, dayanışmalarını güçlendirecek, kollektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve iş birliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır. Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter’in başkanlığında Sekretarya kurulacaktır. Sekretarya’ya, ilk olarak, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden, üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreter başkanlık edecektir. Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır. Üç ülke, Mekke Anlaşması’nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaklardır" ifadeleri yer aldı.

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        3 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

        Açıklamada, üç ülkenin bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

        Bu hedef doğrultusunda krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretlere verilecek desteğin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, üç ülkenin, dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

        Açıklamada, Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir genel sekreterin başkanlığında Sekretarya kurulacağı, buna da ilk olarak Pakistan'dan üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreterin başkanlık edeceği kaydedildi.

        Müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerini ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklarını belirten açıklamada, üç ülkenin, Mekke Anlaşması'nı kurumsallaştırarak kararlı bir şekilde uygulayacakları ve böylece bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacakları bildirildi.

        Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bugün bir araya gelmişti.

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        #Mekke Anlaşması
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