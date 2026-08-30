AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığı nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı hedef alan açıklamasına Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir. sözleriyle tepki gösterdi. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propogandası”ndan ibarettir. “İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı hedef alan açıklamasına Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. ifadeleriyle tepki gösterdi. Bakanlıktan, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Açıklamada, Nazi Almanyası nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açıklamasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Her zaman yaptıkları gibi “antisemitizm” kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar. Oysa İsrail hükûmetinin Gazze’de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Türkiye’nin itirazı, işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze’deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir. ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ı hedef alan akıl dışı, saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur. ifadelerini kullandı. Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ı hedef alan akıl dışı, saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur. açıklamasında bulunan Ala, tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye çalışan bu histerik söylemin, uluslararası kamuoyu nezdinde hiçbir karşılığa sahip olmadığını belirtti. Bu açıklamaların hem siyasi hem de psikiyatrik açıdan tam bir çöküşün belgesi olduğunu vurgulayan Ala, açıklamada kullanılan ifadelerin muhakeme yeteneğinin kaybolduğunu ve zihnin akut bir paranoid-şizoid pozisyona gerilediğini gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: Kendini mutlak mağdur, dünyanın geri kalanını ise mutlak kötü olarak konumlandıran bu arkaik zihniyet, narsisistik bir yaralanmanın getirdiği öfke patlamasından ibarettir. Kendi suçlarını örtbas etmek için tarihi manipüle edenler ve asılsız iftiralara sığınanlar, aslında kendi utanç verici gerçekliklerini bastırmaya çalışmaktadır. Siyasi açıdan bakıldığında, Gazze de ve bölgede aylardır sürdürülen sistematik katliamlar, sivil altyapının yok edilmesi ve uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi, faili küresel vicdan mahkemesinde çoktan mahkum etmiştir. Kendi halkının dahi tepkisini bastıramayan, uluslararası arenada giderek yalnızlaşan ve savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan bir yönetimin, dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır. Türkiye, bölgede barışı, sivillerin yaşam hakkını ve adaleti savunmaya, mazlumların sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir.