Tartus'ta Suriye güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 01:22 Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz silahlı kişilerin İçişleri Bakanlığına bağlı devriye ekibine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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