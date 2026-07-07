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        Haberler Dünya Trump'ın oteline Erdoğan ile fotoğrafı yansıtıldı

        Trump'ın oteline Erdoğan ile fotoğrafı yansıtıldı

        NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 23:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın oteline Erdoğan ile fotoğrafı yansıtıldı

        NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı.

        36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

        Trump'ın zirve süresince konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı fotoğrafın yansıtıldığı görüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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