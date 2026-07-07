Donald Trump Mehter Marşı'na beğenisini gösterdi
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyonda dünya liderleri Mehteran Birliği tarafından karşılandı. Donald Trump'ın beğenisini jestleriyle gösterdiği anlar dikkat çekti.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:59 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda, liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Mehteran Birliği tarafından çalınan marşlarla karşılandı.
Karşılama sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Mehter Marşı'nı ilgiyle dinlediği ve beğenisini jestleriyle gösterdiği anlar dikkat çekti. Trump'ın Mehteran Birliği'nin performansını takdir eden tavrı kameralara yansıdı.
Resepsiyon, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen programların öne çıkan etkinliklerinden biri olurken, liderler akşam yemeği öncesinde bir süre sohbet etme imkânı buldu.
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