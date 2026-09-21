Trump, Suudi Arabistan'ın askeri yardım talebiyle ikilemde

ABD Başkanı Donald Trump iki haftadır, Suudi Arabistan'ın yardım çağrılarına yanıt vererek ABD ordusuna, İran destekli Husilerin Yemen'de kontrol ettiği hedeflere saldırı düzenleme emri verip vermemesi sorusu gündemiyle meşgul.

Trump, bu yaz Suudi Arabistan'la savaşını yeniden başlatan Husilere karşı mücadelede Riyad'ın yardım çağrılarına haftalar boyunca yanıt vermekte tereddüt etti.

REKLAM

Ancak konu perşembe günü kritik bir aşamaya geldi. Yönetim yetkililerine göre, İran savaşında ABD'nin önemli müttefiklerinden biri olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, hızla ilerleyen Husilerin önünü kesmeye yardımcı olması için Trump'ı yeniden müdahaleye çağırdı.

Trump, bundan yalnızca bir gün önce danışmanlarıyla görüşmüş ve saldırı düzenlenmesini desteklemediğini söylemişti. Ancak Suudi Veliaht Prens'le yaptığı görüşmenin ardından kararını değiştirdi ve Pentagon'a Husilere yönelik hava saldırılarına hazırlık yapılması talimatını verdi.

BİR KEZ DAHA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak pazar günü öğle saatlerine gelindiğinde Trump'ın kararını bir kez daha değiştirdiği görüldü. New York Times'a konuşan yönetim yetkililerine göre ABD, en azından şimdilik Husilere yönelik hava saldırıları düzenlemeyecekti.

REKLAM

Beyaz Saray basın ofisi, Trump'ın değerlendirmeleri hakkında resmi açıklama yapmadı. Üst düzey bir yönetim yetkilisi ise yalnızca "ABD'nin Suudi Arabistan'la bir savunma anlaşması var ve müttefiklerimizi her zaman savunacağız" dedi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre, Trump'ın yakın çevresinin büyük bölümü, özellikle de İran savaşı nedeniyle ABD ordusunun karşı karşıya olduğu mevcut zorluklar göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesine katılma fikrine ya şüpheyle yaklaşıyor ya da açıkça karşı çıkıyordu.

İki kişinin operasyona ilişkin verdiği bilgilere göre Trump'ın Husilerin hedeflerine yönelik saldırılardan geri adım atma veya saldırıları en azından erteleme kararı aldığı sırada, komutanlar hedef listelerini onaylamış, görevlerde kullanılacak ABD savaş uçaklarına bombalar yüklenmeye başlanmış ve saldırı dalgasının başlamasına çok az kalmıştı.

REKLAM

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen daha geniş kapsamlı savaşta ne yapılacağı konusunda "karar verme aşamasında" olduğunu söyledi. Fox News'in aktardığına göre Trump, Husiler konusunda ise ABD'nin grupla sürekli iletişim halinde olduğunu ve Husilerin şimdiye kadar ABD'ye karşı savaşmamayı kabul ettiğini belirtti.

REKLAM

Bazı ABD'li askeri yetkililer, Washington'ın İran savaşında Suudi Arabistan'ın yardımına ihtiyaç duyduğunu savundu.

Yetkililere göre ABD, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesine katılma kararı alırsa bu adım, Yemen hükümetine bağlı güçlerin planladığı yeni bir kara harekatıyla eş zamanlı gerçekleştirilebilir. Ancak bu güçler, Husilere karşı mücadelede etkisiz kaldı.