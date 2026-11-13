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        Haberler Dünya Diplomasi Türkiye ile Katar savunma, ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirecek

        Türkiye ile Katar savunma, ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nın ortak bildirisi yayımlandı. İki ülke arasında karşılıklı savunma anlaşması imzalanırken 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi yinelendi. Bildiride Gazze, Suriye ve bölgesel güvenlik konularında da ortak mesajlar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 23:35 Güncelleme:
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        Türkiye ve Katar'dan Gazze için ortak çağrı

        Türkiye ile Katar arasında İstanbul'da düzenlenen Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nın ortak bildirisi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, askeri ve siyasi işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan bildiride, tarafların 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini yinelediği, 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) bu hedefe katkısının değerlendirildiği belirtildi. Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar'da toplam 20,8 milyar dolar değerinde 206 proje üstlendiğine dikkat çekilirken ticaret, yatırım, enerji, lojistik, eğitim, sağlık, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.

        TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA KARŞILIKLI SAVUNMA ANLAŞMASI

        Toplantının en önemli başlıklarından biri savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği oldu. Türkiye ile Katar arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın iki ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünü güçlendirdiği belirtildi. Taraflar, ortak askeri tatbikatlar, savunma sanayisi, personel eğitimi ve teknoloji geliştirme alanlarında işbirliğini genişletme kararı aldı. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın da ortak savunma üretimi ve teknoloji paylaşımı açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

        GAZZE İÇİN ORTAK HAREKET EDİLECEK

        Türkiye ve Katar, Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardım çalışmalarının koordinasyonu konusunda anlaşmaya vardı. Bildiride, Gazze'ye güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılması, barınma imkanlarının artırılması ve kış koşullarının ağırlaştırdığı insani krize karşı acil önlem alınması çağrısı yapıldı. İsrail'in ateşkes anlaşmasına ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması istendi. Ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri, yerleşimci şiddeti ve zorla yerinden etme uygulamaları kınandı. Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiği vurgulandı.

        BÖLGESEL GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

        Ortak bildiride Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek yinelenirken İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermesi ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi istendi. ABD ile İran arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği belirtilerek Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve engelsiz geçişin yeniden sağlanması çağrısı yapıldı. Lübnan, Irak, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'nin istikrarı ile toprak bütünlüğüne destek ifade edildi. Türkiye ve Katar ayrıca PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile bağlantılı yapılar dahil tüm terör örgütleriyle mücadelede yakın işbirliğini sürdürme kararlılıklarını yineledi.

        SONRAKİ TOPLANTI KATAR'DA YAPILACAK

        Taraflar, ekonomik ve teknik işbirliği toplantıları ile Türkiye-Katar Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) ikinci toplantısını Doha'da düzenleme konusunda mutabık kaldı. Barış, uzlaşma ve çatışma çözümü alanlarında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptının da imzalandığı bildirildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 13. Toplantısı'nın ise diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte, 2027'ye kadar Katar'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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