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        Haberler Dünya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden kazazedelere destek için seferberlik

        Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden kazazedelere destek için seferberlik

        Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılan kazazedeler ve yakınları için kapsamlı destek sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Lefkoşa Büyükelçiliği'nden kazazedelere destek

        Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kazazedelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükelçilik bünyesinde kurulan "Kriz Masası" ekipleri, gemiden kurtarılan yaralıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Tedavileri tamamlanan kazazedeler otellere yerleştirilirken, Türkiye’ye dönmek isteyenler için de uçak biletleri temin edildi.

        KAYIP YAKINLARINA ANLIK BİLGİLENDİRME

        Kayıp yolcuların yakınları, yetkililer tarafından süreç boyunca bilgilendirildi. Kimlik kartlarını kaybeden kazazedeler için "Geçici Seyahat Belgesi" düzenlenerek resmi işlemlerin ve Türkiye’ye dönüş süreçlerinin hızlandırılması sağlandı.

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        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye’ye gönderilmesi için de gerekli işlemler yürütülürken, kazazedelere içerisinde temel insani ihtiyaç malzemeleri, giysi ve hijyen ürünlerinin bulunduğu paketler dağıtıldı.

        Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda ilgili kurumların da sürece dahil edilerek kazazedelere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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