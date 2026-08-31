Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden kazazedelere destek için seferberlik

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kazazedelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükelçilik bünyesinde kurulan "Kriz Masası" ekipleri, gemiden kurtarılan yaralıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Tedavileri tamamlanan kazazedeler otellere yerleştirilirken, Türkiye’ye dönmek isteyenler için de uçak biletleri temin edildi.

KAYIP YAKINLARINA ANLIK BİLGİLENDİRME

Kayıp yolcuların yakınları, yetkililer tarafından süreç boyunca bilgilendirildi. Kimlik kartlarını kaybeden kazazedeler için "Geçici Seyahat Belgesi" düzenlenerek resmi işlemlerin ve Türkiye’ye dönüş süreçlerinin hızlandırılması sağlandı.

REKLAM

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye’ye gönderilmesi için de gerekli işlemler yürütülürken, kazazedelere içerisinde temel insani ihtiyaç malzemeleri, giysi ve hijyen ürünlerinin bulunduğu paketler dağıtıldı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda ilgili kurumların da sürece dahil edilerek kazazedelere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.