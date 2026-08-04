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        Haberler Dünya UKMTO: Umman açıklarında bir kargo gemisi tanımlanamayan mühimmatla hedef alındı

        UKMTO: Umman açıklarında bir kargo gemisi tanımlanamayan mühimmatla hedef alındı

        ngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman açıklarında bir kargo gemisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 05:45 Güncelleme:
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        Umman açıklarında kargo gemisine saldırı

        UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırılarak, Umman'ın el-Hasab kentinin 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir olayın meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgedeki bir kargo gemisinin, telsiz kanalı (VHF 16) üzerinden bildirimde bulunarak tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğunu rapor ettiği kaydedildi.

        İlgili makamların olayla ilgili inceleme başlattığı vurgulanırken, bölgede seyir halinde olan gemilere tedbirli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

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