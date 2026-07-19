Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi

        Zelenskiy: Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, gece savaşın başından bu yana başkent Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rusya'dan Kiev'e yoğun saldırı

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gece başkent Kiev'in füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındığını belirtti.

        "Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi." ifadesini kullanan Zelenskiy, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktararak, yaralı sayısının ise 16'ya çıktığını bildirdi.

        Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 1450 SİHA, 1640'tan fazla güdümlü bomba ve 99 füze kullandığına işaret ederek, hava savunmasının kendileri için en öncelikli konulardan biri olduğunu kaydetti.

        - Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi

        Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece farklı tipte 41 füze ve 125 SİHA ile ülkeye saldırı düzenlediği belirtilmişti.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre Rusya'nın gece Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti

        Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu ile bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden Svalbard Takımadaları'nda 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek bir ilki başardı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!