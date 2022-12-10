Dünyaca Ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Tintinalli: ABD'deki acillerde de şiddet var ama...

Dünyanın neredeyse her yerinde tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu, hatta televizyon tarihinin en çok Emmy adayı olan ve ünlü aktör George Clooney'in de başrol oynadığı hastane dizisi ER'da oyuncuların rollerini daha gerçekçi oynayabilmeleri için el kitabı oldu. "Emergency Medicine (Acil Tıp)" kitabının yazarı ve acil hekimliğinin dünyadaki duayeni Prof. Dr. Judith E. Tintinalli, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin Antalya'da gerçekleştirdiği 18'inci Acil Türkiye Tıp ve 8'inci Avrasya Acil Tıp Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. ER dizisinin bir bölümünde de rol alan Prof. Dr. Tintinalli açıklamalarda bulundu.

Dr. Tintinalli, "Acillerde gördüğünüz manzara toplumun yansımasıdır, bir ülkenin acillerine baktığınızda size o ülkede neler olduğunu anlatır" dedi.

Dr. Tintinalli, Türkiye'de sağlıkta şiddetin en sık yaşandığı yer olan acil servislerde şiddetin daha çok hasta yakınlarından gelmesine yönelik olarak da "Amerika'da acillerdeki şiddet hastalardan gelir ama onlar da ya akıl sağlığı yerinde olmayan ya da madde etkisi altındaki olan kişilerdir. O nedenle hukuki açıdan sorumluluk altında da olmazlar pek" diye konuştu