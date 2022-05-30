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Fransa'nın Paris kentinde bulunan Louvre Müzesi'nde sergilenen dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu, saldırıya uğradı.

Pazar günü meydana gelen olayda, tekerlekli sandalyede oturan ve yaşlı kadın kılığına giren bir adam, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü eserine pasta fırlattı.

Kremaya bulanan tablo, güvenlik camıyla korunduğu için neyse ki zarar görmedi.

Koruyucu cam, müze çalışanları tarafından orijinal esere zarar vermeden temizlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kişinin müzenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanmadan önce etrafa güller fırlattığı ve "Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünyayı düşünün" diye bağırdığı belirtildi.

Müzenin oldukça kalabalık olduğu bir zamanda gerçekleşen olayın görüntüleri büyük tepki topladı.

SAYISIZ TEHDİDE MARUZ KALMIŞTI

500 yıldan fazla bir süredir sayısız tehdide göğüs geren Leonardo da Vinci'nin şaheseri, birçok kez hedef alındı. Eser, 1911 yılında çalındı ve bu hırsızlık saatlerce fark edilmedi. Tablo, 27 ay sonra bulundu. Vincenzo Perugia isimli adamın, tabloyu İtalya'nın Floransa şehrindeki Uffizi Galerisi'ne 100 bin dolara satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu çalınma olayından sonra tablo daha da ünlendi.

1950'lerde bir adam tabloya sülfürik asitle zarar verdi.

1956'da Bolivyalı bir öğrenci Mona Lisa tuvaline taş fırlattı.

Son olarak 2009 yazında Fransız vatandaşlığı reddedilen bir Rus kadın, tabloya çay fincanı attı.

MONA LISA HAKKINDA BİLGİLER

- Leonardo da Vinci, tabloyu 1503 ve 1519 yılları arasında üretti.

- Mona Lisa tablosunda resmedilen kişinin gerçek ismi Lisa Gherardini. Mona Lisa, "Benim kadınım Lisa" anlamına geliyor.

- Orijinal tablonun boyutları 77×53 cm.

-Yüz tanımada kullanılan sisteme göre Mona Lisa'nın yüzü yüzde 83 mutlu, yüzde 9 bıkkın, yüzde 6 korkmuş ve yüzde 2 sinirli mimiklere sahip.

-Sigortalanamayacak kadar değerli görüldüğü için tablonun sigortası bulunmuyor.