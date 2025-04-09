Dünyada çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya ve akıllı telefon kısıtlamaları genişliyor

Avusturya'da 1 Mayıs'tan itibaren ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından bu konudaki kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.

Nüfusun büyük çoğunluğu ile özellikle çocuk ve gençlerin ekran başında geçirdiği uzun süreler manipülasyon, dijital zorbalık, dezenformasyon, nefret söylemi, müstehcen içerikler, mahremiyetin ihlali, dolandırıcılık ve siber güvenliğe dair endişeleri artırarak ülkeleri farklı gerekçelerle akıllı telefonlara ve sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme, kısıtlama ve yasaklar getirmesine yol açtı.

Araştırmalar, sosyal medya ve akıllı telefonların aşırı kullanımının çocuklar üzerinde anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve depresyon gibi artan ruh sağlığı rahatsızlıklarının yanı sıra kötü duruş ve obezite gibi fiziksel sağlık sorunlarına da neden olduğunu gösteriyor.

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Çocuk ve gençlerin internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirmesinin yaygınlaşması nedeniyle ülkelerin dijital cihazların kullanımına ve sosyal medya platformlarına getirdiği veya getirmeyi planladığı kısıtlamaları derlendi.

Avrupa Avrupa'daki çoğu ülkede, belirli yaştaki çocukların sosyal medya hesabı kullanabilmesi için ebeveyn izni gerektiren yasalar yürürlükte. Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceği açıklandı. Düzenlemeye göre öğrenciler, okulda bulundukları zaman zarfında bu dijital cihazları kullanamayacak, aileleriyle kısa süreliğine irtibata geçmelerine izin verilecek. Öğretmenler, düzenlemeye uymayan çocukların telefonlarına geçici olarak el koyabilecek ve ihlalin tekrarlanması halinde, el konulan cep telefonları yalnızca velilere teslim edilecek. Fransa, 2023'te 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı oluşturabilmeleri için ebeveyn izni gerektiren yasayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığındaki bir komisyon, Nisan 2024'te ise 11 yaş altına cep telefonu yasağı ile 13 yaş altına internet bağlantılı telefon yasağı gibi daha sıkı kurallar getirilmesi tavsiyesinde bulundu. REKLAM Almanya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı için ebeveynlerin izni gerekse de bu onayın verilip verilmediğinin kayıt sırasında kontrol edilememesi veya yanlış doğum bilgilerinin verilmesi, düzenlemenin uygulanmasını zorlaştırıyor. Ülkede, Hessen eyalet hükümetinin okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasaklamayı planladığı bildirildi.

Belçika'da 2018'de getirilen bir yasayla ebeveyn izniyle sosyal medya hesabı açılabilmesi için asgari yaşın 13 olması gerekiyor, İtalya'da 14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açabilmesi için ebeveyn iznine ihtiyaç duyuluyor. AmerikaAmerika kıtasındaki bazı ülkeler de sosyal medyanın çocuklar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiyi dikkate alarak bu konuda bazı düzenlemeler yapmaya karar verdi. ABD'de California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina ve Virginia eyaletlerinde, okullarda cep telefonuna erişim kısmen ya da tamamen yasak. Eyaletler arasındaki politikalar farklılık gösteriyor. Devlet okullarında ders sırasında cep telefonu kullanımının yasaklanması ve buralardaki Wi-Fi'lerden sosyal medyaya erişimi engellemeyi öngören yasayı 2023'te kabul eden Florida, okulda telefonlara kısıtlama getiren ABD'deki ilk eyalet oldu. REKLAM Diğer eyaletlerde de bu kısıtlamalar gündemi meşgul ederken ABD'deki okullarda sıkça meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle ülkedeki ebeveynlerin, çocukların telefonlarına erişimlerine kısıtlama getirilmesinden endişe duyduğu belirtiliyor. Ebeveynler, acil durumlarda çocuklarına erişebilmek için bu kısıtlamalara bazen olumlu bakmıyor.

Venezuela'da çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması tartışılıyor. Ülkede yetkililerin 3 çocuğun ölümünden TikTok'taki "meydan okuma videolarını" suçlamasının ardından şirkete bu konuda önlemler alması uyarısında bulunuldu. Venezuela Yüksek Mahkemesi 31 Aralık 2024'te bu önlemleri uygulamadığı gerekçesiyle TikTok'a 10 milyon dolar para cezası verdi. Brezilya Kongresi, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenlemeyi 20 Aralık 2024'te kabul etti. Yasa, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın onayıyla 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabiliyor. Asya ve Avustralya Avustralya Senatosu, 28 Kasım 2024'te, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek. REKLAM Sosyal medya platformlarının bir yıl içinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.