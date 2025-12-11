Dünyadaki her 8 kişiden birini içecek ile Anadolu’ya bağladı, şimdi otomotivde dünyaya açılıyor

Anadolu Grubu, uzun vadeli yol haritası olan Vizyon 2035 kapsamında otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımını hayata geçirdi. Anadolu Isuzu, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun %75,2’lik hissesini 80 milyon ABD doları karşılığında devraldı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov satın almanın ardından Anadolu Grubu üst yönetimini Taşkent’te kabul etti. Ziyarete; Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve Anadolu Isuzu CFO’su Fatih Vural katıldı.

REKLAM

“DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu’nun Vizyon 2035 yol haritası kapsamında uluslararası alanda etki alanını daha da genişletmeyi ve bölgesel üretim gücünü artırmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “2021’den bu yana Özbekistan’da içecek tarafında güçlü bir üretim ve dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptığımız ülkede şu anda 5 Coca-Cola fabrikamız var. Şimdi, otomotivde benzer bir ölçeklenme hedefiyle bölgeye bir kez daha yatırım yapıyoruz. SamAuto yatırımıyla, hem ülkemize hem de Özbekistan ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kamil Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: “Grubumuzun otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımı olması açısından da büyük önem taşıyan bu satın alma, Anadolu Grubu’nun Vizyon 2035 hedefleri doğrultusunda bölgesel liderlik ve sürdürülebilir büyümeye yönelik en somut adımlarından biri. Büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz yatırımla hem Anadolu Isuzu’nun hem de Grubumuzun Orta Asya’daki varlığını pekiştiriyoruz. Bu adım, Anadolu Grubu’nun Orta Asya’da çok sektörlü bir oyuncu olarak konumunu güçlendirirken Türkiye ve Özbekistan arasında karşılıklı yatırım, üretim ve ticaret hacmini de artıracak. Uzun vadeli ekonomik iş birliğine kalıcı bir zemin oluşturacak bu yatırımla iki ülke de kazanacak.” REKLAM ANADOLU'YU 1 MİLYAR TÜKETİCİ İLE BULUŞTURUYOR Anadolu Grubu bugün, 20 ülkedeki 1.4 milyon temas noktasıyla 1 milyar tüketiciye ulaşıyor. Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan’ın 1950 yılında İstanbul’da küçük bir dükkanda başlayan ortaklığı; bugün hem rakamsal verileri ve üretim gücü hem de sosyal ve toplumsal projeleriyle Türkiye ekonomisinin en büyük güçlerinden biri olarak gösteriliyor. 100’e yakın üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000’den fazla çalışanıyla Anadolu Grubu, 8 sektörde faaliyet gösteriyor. Bu büyük yapının başında ise Nisan ayından bu yana Anadolu Holding’i rahmetli İzzet Özilhan ile birlikte kuran Kamil Yazıcı’nın torunu Kamil Yazıcı bulunuyor.

2000 yılında Emory Üniversitesi’nden (ABD) mezun olan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, kariyerine Anadolu Grubu’nda mali işler departmanında başladı. 2002 yılında Efes Rusya’da pazarlama birimine geçti. 2011 yılı sonlarında da Efes Vitanta Moldova’nın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2014 yılında Türkiye’ye döndü ve Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü oldu. 2017 yılında Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine yükselen Kamil Yazıcı, 21 Nisan 2025’te Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Kamil Yazıcı, Gruptaki kariyerine başladığında Anadolu Grubu’nun kurucuları, dedesi Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan ile aynı iş ortamında bulunma fırsatını yakaladı. Tuncay Özilhan’la yakın çalışarak grubun yönetişim modelini ileriye taşıyacak bir liderlik deneyimi kazandı. REKLAM 2035 VİZYONU HAYATA GEÇTİ 1950 yılında Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan’ın ‘Ortak Akıl’ felsefesi ile temelini attıkları Anadolu Grubu, Türkiye’nin en büyük gruplarından biri haline geldi. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve insan kaynağında ortak yetkinlik çerçevesiyle tanımlanan Vizyon 2035, çok nesilli, çok sektörlü bir yapının geleceğe nasıl taşınacağına ilişkin bir yol haritası sunuyor. Büyüme stratejisi ise; mevcut pazarlarda derinleşme, yeni pazarlarda erken pozisyon alma ve sektörel seçicilik üzerine kuruluyor.