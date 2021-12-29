Dünyanın dört bir yanından 2021'in öne çıkan fotoğrafları
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2021 yılında dünyanın dört bir yanında foto muhabirleri tarafından çekilmiş öne çıkan fotoğrafları derledik.
Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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