Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

38 yıl sonra harekete geçen Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa'da lav akışı devam ediyor. Diğer yandan çok sayıda insan, bu anları görebilmek için yanardağ bölgesini ziyaret ediyor

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

    ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'nın 38 yıl sonra yeniden patlaması sonrası lav akışı devam ederken dumanlar yükseldi.
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

    Çok sayıda insan Mauna Loa'da yükselen alevleri izlemek için toplandı. 
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

    Associated Press'in haberine göre yetkililer, kasım ayından meydana gelen peş peşe depremlerin bu patlamanın uyarıcısı olduğunu dile getirdi.
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

    Dünyanın en büyük yanardağı Mauno Loa en son 1984 yılında lav püskürmüştü.

     

     
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor
  • Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lav akışı devam ediyor

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.