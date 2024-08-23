Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu

Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nden, 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) ağırlıkta bugüne kadar bulunan en büyük elmaslardan biri çıkarıldı.

Botsvana hükümeti, 2 bin 492 karatlık dev taşın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve sergileneceğini bildirdi.

Söz konusu elması çıkaran Kanadalı "Lucara Diamond Corp." madencilik şirketinin açıklamasında, Karove Madeni'nden X- ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi. Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı. REKLAM Botsvana hükümeti, yeni keşfedilen elmasın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin ofisinde dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması ilk gören kişilerden birisi olacak.