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        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu

        Botsvana hükümeti, dünyanın en büyük ikinci elmasının Karove Elmas Madeni'nde çıkarıldığını duyurdu. 2 bin 492 karatlık dev taşın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve sergileneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 07:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:43
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        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
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        Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nden, 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) ağırlıkta bugüne kadar bulunan en büyük elmaslardan biri çıkarıldı.

        Botsvana hükümeti, 2 bin 492 karatlık dev taşın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve sergileneceğini bildirdi.

        Söz konusu elması çıkaran Kanadalı "Lucara Diamond Corp." madencilik şirketinin açıklamasında, Karove Madeni'nden X- ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi.

        Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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        Botsvana hükümeti, yeni keşfedilen elmasın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin ofisinde dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması ilk gören kişilerden birisi olacak.

        Söz konusu elmas ağırlığıyla, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) "Cullinan Elması"ndan sonra son yüz yıldaki ikinci büyük elmas olacak.

        Karove Madeni'nden daha önce 1000 karat üzeri ağırlıkta dört elmas çıkarılmıştı.

        Karove Madeni'nde 2019'da 1758 karatlık (yaklaşık 352 gram) "Sewelo Elması" ve 2017'de 1111 karatlık (yaklaşık 222 gram) "Lesedi La Rona Elması" çıkarılmış, Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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