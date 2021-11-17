'BİREBİR AYNISI OLMUŞ'

Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten esnaf Kemal Ceyhan da, "Çalışmalar bitime yaklaştı ve her baktığımda çocukluğuma geri dönüyorum. Eski halinin birebir orijinali oluyor. Bu arasta tuğlasıyla, oluğuyla, içinin ahşap dokusuyla tam anlamıyla 1957'deki haline geri dönüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güle güle de kullanmak nasip olur bize" diye konuştu.