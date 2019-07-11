Aracın üzerinde koruyucu kafes olmasına rağmen ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Iris'in babasının ikinci evliliğinden doğan 14 ve 11 yaşlarında iki kardeşi daha bulunuyor. Iris'in ailesinin 300 milyon sterlin (1 milyar 350 milyon TL) serveti vardı. Çiftin ilk çocukları Iris Annabel, bu servetin en büyük mirasçısıydı. Yatılı okuyan 15 yaşındaki Iris, yaz tatilini ailesinin İngiltere Somerset'teki çiftliğinde geçiriyordu.

Avrupa'nın en köklü ve zenginlerinden Goldsmith ve Rothschild aileleri, 18'inci yüzyıldan itibaren Avrupa'da ticaret şehirlerine bankalar ve iş alanları kurarak devasa servetler edinmişti. İki aile de güçlerini evlilik yoluyla birleştirmeleri ile biliniyordu. Uluslararası basın ise, iki ailenin parasının genç kızın hayatını kurtaramadığını belirtti.