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2023'ün en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerinden elde edilen bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu.

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  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    Londra merkezli Henley & Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, üç Asya pasaportu, bu sene de sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayandırılarak ve sadece vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısına göre hazırlanan endeksin ilk sırasını üst üste beşinci kez Japonya taçlandırıyor. Japon vatandaşları dünyadaki 227 destinasyondan 193'ünü vizesiz ziyaret edebiliyor.
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

     

    Japonya'yı 2. sırada 192 destinasyon ile Güney Kore ve Singapur takip ediyor. 

    3. sırayı 190 destinasyon ile Almanya ve İspanya paylaşırken, 4. sırada 189 destinasyon ile Finlandiya, İtalyave Lüksemburg yer aldı.
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    5. sırada 188 vizesiz ülke ile Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç yer aldı. 

    ABD ise Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık gibi 6. sıradaki ülkelerin gerisinde kalarak 7. sıradan kendine yer buldu.
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    Yaptırımlara maruz kalan Rusya, 118 destinasyon ile 49. sırada yer aldı. Türkiye pasaportu ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 110 ülkeye vizesiz girme imkanı ile 52. sırada bulunuyor.

    Afganistan ise sadece 27 varış noktasıyla endeksin en son sırasında görünüyor.
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    İşte dünyanın en değerli pasaportları; 

    1. Japonya (193 vizesiz ülke)
    2. Singapur, Güney Kore (192 vizesiz ülke)
    3. Almanya, İspanya (190 vizesiz ülke)
    4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 vizesiz ülke)
    5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 vizesiz ülke)
    6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 vizesiz ülke)
    7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Çekya, ABD (186 vizesiz ülke)
    8. Avustralya, Kanada, Yunanistan, Malta (185 vizesiz ülke)
    9. Macaristan, Polonya (184 vizesiz ülke)
    10. Litvanya, Slovakya (183 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    11. Letonya, Slovenya (182 vizesiz ülke)

    12. Estonya (181 vizesiz ülke)

    13. İzlanda (180 vizesiz ülke)

    14. Malezya (179 vizesiz ülke)

    15. Lihtenyştayn, Birleşik Arap Emirlikleri (178 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    16. Kıbrıs (177 vizesiz ülke)

    17. Romanya (175 vizesiz ülke)

    18. Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Monaco (174 vizesiz ülke)

    19. Hong Kong (171 vizesiz ülke)

    20. Arjantin, Brezilya (170 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    21. San Marino  (169 vizesiz ülke)

    22. Andorra (168 vizesiz ülke)

    23. Brunei (166 vizesiz ülke)

    24. Barbados (163 vizesiz ülke)

    25. İsrail, Meksika (159 vizesiz ülke)

    26. St. Kitts ve Nevis (157 vizesiz ülke)

    27. Bahamalar (155 vizesiz ülke)

    28. Vatikan (154 vizesiz ülke)

    29. Seyşeller, Uruguay (153 vizesiz ülke)

    30. Saint Vincent ve Grenadinler (152 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    35. Tayvan (145 vizesiz ülke)

    36. Makao, Ukrayna, Panama (144 vizesiz ülke)

    44. Kuzey Makedonya (125 vizesiz ülke)

    47. Moldova (121 vizesiz ülke)

    49. Rusya, Bosna Hersek, Mikronezya (118 vizesiz ülke)

    52. Türkiye (110 vizesiz ülke)

    55. Katar (100 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    65. Suudi Arabistan (82 vizesiz ülke)

    66. Çin, Bolivya (80 vizesiz ülke)

    70. Kazakistan, Surinam (76 vizesiz ülke)

    76. Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Tunus (70 vizesiz ülke)

    79. Ermenistan, Cape Verde (66 vizesiz ülke)

    80. Küba, Gana, Fas (65 vizesiz ülke)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    Dünyanın en değersiz 10 pasaportu ise şu şekilde sıralandı:

    102. Kuzey Kore (40 vizesiz ülke)

    103. Nepal, Filistin (38 vizesiz ülke)

    104. Somali (35 vizesiz ülke)

    105. Yemen (34 vizesiz ülke)

    106. Pakistan (32 vizesiz ülke)

    107. Suriye (30 vizesiz ülke)

    108. Irak (29 vizesiz ülke)

    109. Afganistan (27 destinations)
  • Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması

    * Haberin görselleri Shutterstock, iStock, Associated Press'ten servis edilmiştir.

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