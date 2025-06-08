Dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt Mikonos tatilinde

Dünyanın en hızlı insanı ünvanlı Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, yaz tatili için Yunanistan'ın Mikonos adasını seçti.

Rekor kıran performanslarıyla tarihe geçen eski atletizm yıldızı, Mikonos sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Olimpiyat efsanesi, yakın arkadaş grubuyla Mikonos'ta güneşli havanın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte tekne gezisine çıkan Bolt, günün ilerleyen saatlerinde bembeyaz kıyafetiyle Mikonos'un sokaklarında gezinirken görüldü.

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Bolt, tatilden fotoğraflarını 14 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı.

39 yaşındaki sporcu, artık koşuyu bırakmış olsa da tüm zamanların en iyi koşucusu olarak kabul ediliyor. 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatlarında üst üste 100 metre ve 200 metre Olimpiyat şampiyonluğu kazanan tek koşucu ünvanına sahip. Ayrıca iki adet 4 × 100 bayrak yarışı altın madalyası olan Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda dünya rekoru kırdı.

11 kez dünya şampiyonu olan Bolt, halen Dünya Şampiyonası'nın en başarılı erkek atleti kabul ediliyor. Bir koşucu olarak elde ettiği başarılar ona medyada 'Yıldırım Bolt' lakabını kazandırdı ve ödülleri arasında IAAF Yılın Dünya Atleti, Yılın Pist ve Saha Atleti, BBC Yılın Denizaşırı Spor Kişiliği (üç kez) ve Laureus Yılın Dünya Sporcusu (dört kez) yer alıyor.