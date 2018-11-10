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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

10.11.2018 - 04:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor!

  • 1 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    1 | 56

    Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

  • 2 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    2 | 56

    İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

  • 3 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    3 | 56

    Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

  • 4 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    4 | 56

    Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

  • 5 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    5 | 56

    Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur. 

  • 6 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    6 | 56

    Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir.

  • 7 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    7 | 56

    Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir. 

  • 8 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    8 | 56

    Bir diğer av tekniğinde ise, uzun bir boru, sülünezin olduğu bölgeye sokulur.

  • 9 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    9 | 56

    İçi boş boru ile iyice derinlere batırılır.

  • 10 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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    Ardından boru çıkarılır ve borunun içerisindeki kumlar, sülünez ile birlikte dışarı dökülür. 

  • 11 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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    Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir.

  • 12 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    12 | 56

    Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır.

  • 13 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    13 | 56

    Genelde bu canlı kabuklarından ayırıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir. 

  • 14 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    14 | 56

    Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir. 

  • 15 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    15 | 56

     Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor. 

  • 16 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    16 | 56

    İşte farklı avcıların kare kare sülünez avları ve sülünezin kabuklarından ayrılıp temizlenme anları...

  • 17 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    17 | 56
  • 18 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    18 | 56
  • 19 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    19 | 56
  • 20 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    20 | 56
  • 21 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    21 | 56
  • 22 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    22 | 56
  • 23 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    23 | 56
  • 24 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    24 | 56
  • 25 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    25 | 56
  • 26 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    26 | 56
  • 27 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    27 | 56
  • 28 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    28 | 56
  • 29 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    29 | 56
  • 30 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    30 | 56
  • 31 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    31 | 56
  • 32 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    32 | 56
  • 33 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    33 | 56
  • 34 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    34 | 56
  • 35 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    35 | 56
  • 36 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    36 | 56
  • 37 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    37 | 56
  • 38 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    38 | 56
  • 39 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    39 | 56
  • 40 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    40 | 56
  • 41 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    41 | 56
  • 42 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    42 | 56
  • 43 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    43 | 56
  • 44 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    44 | 56
  • 45 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    45 | 56
  • 46 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    46 | 56
  • 47 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    47 | 56
  • 48 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    48 | 56
  • 49 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    49 | 56
  • 50 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
    50 | 56
  • 51 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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  • 52 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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  • 53 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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  • 54 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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  • 55 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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  • 56 Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Sülünez nedir? Sülünez nasıl avlanır?
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