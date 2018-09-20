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Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

20.09.2018 - 06:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birbirinden özel mimarisiyle, dünyanın en farklı binaları... Sıradan tasarımlardan kolayca sıyrılan binalar nefesinizi kesecek. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar...

  • 1 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Norveçli bir mimarlık firması, dalgaların altında akşam yemeği yeme hissini vermek için kısmen denizin içine batacak bir sualtı restoranı inşa etmeyi planladığını açıkladı.

  • 2 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Oslove New York merkezli firma tarafından "Avrupa’nın ilk su altı restoranı" olarak tanımlanan yapı dışarıdan beton bir kutuyu andırırken, içeriden de muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapacak.

  • 3 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    100 kişi kapasiteli restoran aynı zamanda ekolojik amaçlara da hizmet edecek.

     

  • 4 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Çünkü su altındaki balıkları ve diğer deniz hayvanlarını incelemek isteyen araştırma ekipleri de restorana kabul edilecek. 

  • 5 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    'Under' olarak adlandırılacak yapının restoran kısmı deniz yosunları ve dalgalı renklerden ilham alınarak derin mavi ve yeşil renklerde tasarlanacak.

  • 6 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Noveç'in beşinci büyük kentinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'nin buz gibi sularına konuşlanacak restoranın gelecek sene inşa edilmeye başlanması ve 2019 yılında hizmet vermesi bekleniyor.

  • 7 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 8 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Çin'in en büyük ve kalabalık kentlerinden olan Şanghay'da inşa edilen bina görenleri hayrete düşürdü.

     

  • 9 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Çünkü betonların arasından, metrelerce uzaktan kendini belli eden bina, dağ görünümünde!

     

  • 10 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Uzunluğu 50 metre olan ve 2003 yılında tamamlanan yapay dağ, tasarımıyla göz dolduruyor.

     

  • 11 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Diğer yandan Feng Shui'ye göre tasarlanan suni dağın yetersiz aydınlatma sistemine sahip olduğu iddia ediliyor. 

     

  • 12 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 13 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    13 | 90

    İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar...

    Philadelphia City Hall, ABD

     

  • 14 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Buzludzha, Bulgaristan

     

  • 15 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Mahanakhon Tower, Tayland

     

  • 16 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    16 | 90

    Polygone Riviera, Fransa

     

  • 17 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    17 | 90

    Riverside Museum, Birleşik Krallık

     

  • 18 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    18 | 90

    Eski Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü Binası, Almanya

     

  • 19 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    19 | 90

    Anti Atom Bombası Araştırmaları Merkezine kurulmuş tren garı ofisi, İsveç

     

  • 20 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    20 | 90

    Maison St Cyr, Belçika

     

  • 21 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    21 | 90

    Fort Alexander (Plague Fort), Rusya

     

  • 22 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    22 | 90

    Clermont-Ferrand Katedrali, Fransa

     

  • 23 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    23 | 90

    Dc Tower I, Viyana

     

  • 24 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    24 | 90

    Belarus Ulusal Kütüphanesi, Belarus

     

  • 25 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    25 | 90

    Katolik kilisesi, İspanya

     

  • 26 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    26 | 90

    Kilise, İzlanda

     

  • 27 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    27 | 90

    Kilise, Finlandiya

     

  • 28 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    28 | 90

    The Maze Tower, Dubai

     

  • 29 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    29 | 90

    Oackley şirket binası, ABD

     

  • 30 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    30 | 90

    Sağlık Bakanlığı binası, İspanya

     

  • 31 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    31 | 90

    Evlendirme Sarayı, Türkmenistan

     

  • 32 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    32 | 90

    America Center Bankası binası, Teksas Amerika

     

  • 33 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    33 | 90

    Köln Merkez Camii, Almanya

     

  • 34 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    34 | 90

    Al Tijaria Tower, Kuveyt

     

  • 35 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    35 | 90

    Uzay Müzesi, Kanada

     

  • 36 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    36 | 90

    Chongqing Sanat Müzesi, Çin

     

  • 37 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    37 | 90

    Kafka Kalesi, İspanya

  • 38 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    38 | 90

    Omv Binası, Almanya-Avusturya

     

  • 39 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    39 | 90

    At&t Binası, Amerika

     

  • 40 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    40 | 90

    Hava Kuvvetleri Akademisi, Amerika

     

  • 41 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    41 | 90

    Ilinden, Makedonya

     

  • 42 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    42 | 90

    Tohum Bankası, Norveç

     

  • 43 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    43 | 90

    Selfridges & Co - İngiltere

     

  • 44 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    44 | 90

    Geisel Kütüphanesi, Amerika

     

  • 45 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    45 | 90

    Reiyukai Shakaden, Japonya

     

  • 46 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    46 | 90

    Rio De Janeiro Katedrali, Brezilya

     

  • 47 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    47 | 90

    The Pyramids, Amerika

     

  • 48 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    48 | 90

    Beekman Kulesi, ABD

     

  • 49 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    49 | 90

    Atomium, Belçika

     

  • 50 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Lyon Havaalanı Tren İstasyonu, Fransa

  • 51 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    51 | 90

    Sunrise Kempinski Hotel, Çin

     

  • 52 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    52 | 90

    İtalya İtfaiye Merkezi, İtalya

     

  • 53 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Cathedral Of The Northern Lights, Norveç

  • 54 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Aluminium Centrum, Hollanda

  • 55 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    55 | 90

    The Queen Sofía Palace Of The Arts, İspanya

     

  • 56 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Museum Of Modern Art, Brezilya

     

  • 57 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
    57 | 90

    The Timmelsjoch Experience Pass Museum, İtalya

  • 58 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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    Kauffman Performans Sanatları Mertkezi, Amerika

  • 59 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 60 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 61 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 62 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 63 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 64 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 67 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 68 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 69 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 70 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 71 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 72 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 73 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 74 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 83 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 84 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 85 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 86 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 87 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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  • 88 Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
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