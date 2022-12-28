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'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

Adana'nın simge yemeği Adana kebabı, gastronomi sitesi TasteAtlas'ın (Lezzet Atlası) yayınladığı 'Dünya'nın En İyi 100 Yemeği' listesine 81'inci sıradan girdi. Cağ kebabının 9'uncu, şiş kebabın 14'üncü, mantının 22'nci, İskender kebabın 39'uncu ve dönerin 48'inci sırada yer aldığı listeye Adanalı kebapçılardan tepki geldi. Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, "Geçmiş yıllarda hep 2'nci olurken bu sene 81'inciliğe konulması doğru değil" dedi

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DHA
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic'in 2015'te kurduğu ve listelerin gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayandığı belirtilen TasteAtlas sitesi, 195 ülkeden belirlenen 15 bin yöresel yemekten bu yılın en iyilerini açıkladı.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    DHA'nın haberine göre en yüksek puan olan 5 üzerinden verilen oylarla oluşturulan listenin ilk 100'üne Türkiye'den 11 yemek girerken, 9'uncu olan cağ kebabı en sevilen Türk yemeği oldu.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    Listedeki diğer Türk yemeklerinden şiş kebap 14'üncü, mantı 22'nci, Ali Nazik 45'nci, döner 48'inci, tantuni 74'üncü, hünkar beğendi 75'inci, çöp şiş 80'inci, Adana kebap 81'inci, sarma 92'nci oldu. 2022 yılının en iyi mutfağına sahip ülke sıralamasında Türkiye 7'nci sırada yer aldı.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    "ADANA KEBABI 2'NCİ SIRADAYDI"

    Listenin yanlış ve eksik olduğunu söyleyen Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, "Doğru bir araştırma yapılmamış. Geçmiş yıllarda hep 2'nci olurken, bu sene 81'inciliğe konulması doğru değil. 
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    Dünya çapında yapılan bir listede sağlıklı bir araştırma yapılırsa Adana kebabı ilk 10'un içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda hep ön sıralarda olduk. Adana kebabı, özel ve özenle hazırlanan bir yemektir. Diğer yemeklerin gerisinde kalması kabul edilemez" dedi.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    "DÜNYACA TANINAN BİR YEMEK"

    Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın ise "Gülüyorum, neden mi? Çünkü bu site dünyaca ünlü olsaydı, bu listeyi yayınlamazdı. Böyle bir liste kabul edilemez. Aslında buna cevap vermemek lazım ama dayanamıyoruz. Adana kebabı dediğiniz zaman duracaksınız.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    Dünyaca tanınan bir yemek. Dünyanın her yanından insanlar Adana kebabı yemeye geliyor. Dünyanın her ülkesindeki restoranlarda Adana kebabı var. Listedeki diğer yemeklerden çok daha önde. Böyle saçma bir sıralama olamaz. Akşam Japonya'dan müşteriler geldi. Onlara sordum. Onlar bile Adana kebabını önde görüyorlar. Kare diye yemek birinci seçilmiş, hayatımda duymadım. Dünyada şu an birinci sırada olması gereken yemek tartışmasız Adana kebabıdır. Bizim tanıtım anlamında lobimiz çok zayıf. 3-5 kişiyle bu işler yürümez" diye konuştu.
  • 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki

    "ADANA KEBABI HEP BİR NUMARADIR"

    Ailesiyle kebap yemeye gelen Cebrail Bulut ise tepki göstermekte haklı olduklarını belirterek, "Adana kebabından hiçbir şekilde şaşmayız. 7 yaşındaki oğlum dahi Adana kebabı diye sayıklıyor. Adana kebabı dünyada birdir, hep bir numaradır" dedi. 

    *Haberin kapak görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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