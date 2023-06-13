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Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

Solo Per Due, İtalyanca "Sadece iki kişilik" anlamına geliyor. Dünyanın en küçük restoranının adı da Solo Per Due. İki kişilik özel bir yemeği 500 dolardan fazla bir ücret karşılığında sunan Solo Per Due, en iyi hizmetleri sunduğu için oldukça iddialı ve katı kurallara sahip.

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  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    Yemek yiyenlere antik Roma manzarısını sunan villa, sadece İtalya'nın değil, dünyanın da en küçük fine dining işletmesi olduğunu iddia ediyor. Romantik yemekler için ideal olan mekan, öğlenleri açık değil sadece rezervasyon ile çalışıyor.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    DÜNYANIN EN KÜÇÜK RESTORANI

    Restoranda sunulan yemekler müşterilen istekleri ve zevklerine göre hazırlanıyor. Herhangi bir menüsü yok. 500 metrekarenin altında küçük bir yemek odasına sahip olan restoran, Roma'nın kuzeyinde Vacone köyünün yakınında bulunuyor. Restoran 20. yüzyıldan kalma bir taş konağın parçası.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    MENÜ YOK, İSTENİLEN YEMEKLER YAPILIYOR

    Restorana gitmek isteyen müşteriler akşamları rezervasyon yapmalı ve etkinlikten 10 gün önce onay almalı. Kşiye özel yemeğin detayları onaylanırken detaylandırılıyor. 
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    REZERVASYONLAR İPTAL EDİLEMEZ

    Ayrıca restoranın katı kuralları bulunuyor, ziyaretçiler rezervasyon yapmadan önce içeriye göz atamaz ve istedikleri bir vakitte uğrayamaz. Bir rezervasyon son dakika iptal edilemez. Konukların tesis tarafından belirlenen saatte restorana gelerek yemeklerini yiyebiliyor.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    ERKEN VEYA GEÇ GELİNMESİ YASAK

    Varış zamanını geciktiren misafirler içeri alınmıyor. Ayrıca gelmeden 30 dakika önce telefon edilmeli ve asla erken gelinmemeli, yoksa karşılayacak kimseyi bulamıyorlar.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    Restoran küçük olduğu için aylar öncesinde rezerve ediliyor. Fiyatlar ise 500 euro ile 537 euro arasında değişiyor. 33 yıldır Solo Per Due işleten girişimciler akşam rezervasyonu yapılmadığı sürece isimlerini paylaşmayı reddediyor. Bunun nedeni ise tamamen yerin gizemini artırmak.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    KİMLİKLER REZERVASYONA KADAR GİZLİ TUTULUYOR

    Girişimcilere göre Solo Per Due, bir restoran değil, onlarca yıllık itibarı ve yeteneğin gözler önüne serildiği samimi bir ortam. Yani restoran sahiplerine göre kimlikler değil, yemekler önemli.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    "Buraya gelenleri sadece bir müşteri olarak görmüyoruz. Onlar özenle ilgilendiğmiz misafirlerimizdir. Onları şımartıyor ve bu özel anın tam da onların olmasını istedikleri gibi olmasını sağlıyoruz. Her şey onların ihtiyaçlarına göre tasarlandı." 
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    "KALABALIK RESTORANLAR DAYANILMAZ BİR HAL ALMIŞTI"

    Solo Per Due sahipleri bu restoran fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor "Özel bir yemek için beklenen kuyruklar ve kalabalık restoranlar dayanılmaz bir hal almıştı. Oğlum ve ben akşam yemeği için dışarı çıktığımızda her zaman banyo veya mutfapa yakın, tüm pis kokularla dolu küçük masalara veriliyorduk. Çünkü iki kişiyidik" diyor.
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

    Girişimciler bu nedenle bir çiftin şımartılabileceği ve ömür boyu bir kez yenebilecek bir yemek için kaliyet ailesi muamelesi gösterilen bir yer açtı. 

    Kaynak: CNN Travel
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!
  • Dünyanın en küçük restoranı! Sadece iki kişilik!

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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