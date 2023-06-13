"KALABALIK RESTORANLAR DAYANILMAZ BİR HAL ALMIŞTI"

Solo Per Due sahipleri bu restoran fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor "Özel bir yemek için beklenen kuyruklar ve kalabalık restoranlar dayanılmaz bir hal almıştı. Oğlum ve ben akşam yemeği için dışarı çıktığımızda her zaman banyo veya mutfapa yakın, tüm pis kokularla dolu küçük masalara veriliyorduk. Çünkü iki kişiyidik" diyor.