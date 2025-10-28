Habertürk
        Dünyanın en pahalı safranı... 1 gramı 500 TL | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dünyanın en pahalısı... 1 gramı 500 TL!

        Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, üretildiği Amasya'da, 1 gramı 500 TL'den satılıyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 'kırmızı altın' olarak adlandırılıp saksıda bile yetiştirilebilen bu ürünün sahtesine karşı uyardı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:21
        Dünyanın en pahalısı... 1 gramı 500 TL!
        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, "Safran bitkisi üretimi yapıldığı yerlerde ‘kırmızı altın’ diye değerlendirilmektedir. 150 çiçeğin toplanmasıyla bir gram kuru safran elde edilmektedir. Dünyanın en pahalı baharat bitkisidir. Gramı 500 TL’den satılmaktadır" dedi.

        "SAKSIDA BİLE YETİŞTİRİLEBİLİR"

        Amasya’da 23 dekar üretimi yapılan bu bitkinin gıda, tekstil, parfüm ile ilaç sanayisinde kullanıldığına değinen Kılıç, "Safran bitkisi çok değerli olduğu için sahteciliği yapılmaktadır. İlimizde yetiştiriciliği açısından önde gelen lokasyonlardan olduğu için üreticilerimizden güvenle safran bitkisi alınabilir. Yetiştirmesi çok meşakkatli de değildir. Tarlada, bahçede hatta saksı da bile yetiştirilebilir" diye konuştu.

        "ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNELEN RAHAT ETTİ"

        Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde düzenlenen safran hasadına katılarak ürün toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, çiftçilere alternatif ürünleri de denemeyi tavsiye etti.

        Soğandaki ürün bolluğunu ve zirai donun vurduğu kirazı hatırlatan Vali Bakan, "Bu yıl yaklaşık 12 bin dönüm soğan fazla ekildi. Çiftçilerimizin geleneksel alışkanlıkları olduğu için hiçbir şekilde ondan vazgeçmediler. Alternatif ürünlere yönelen arkadaşlarımız kısmen daha rahat ettiler. Bazı bölgelerimiz sadece kiraza yönelmişlerdi. Zirai dondan dolayı maalesef yaşadığımız süreçte alternatif ürünleri sepetlerine koymadıkları için sıkıntı oluştu" şeklinde konuştu.

        Hasat programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül ile diğer yetkililer de katıldı.

        #Amasya
        #Son dakika haberler
