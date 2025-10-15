Dünyanın en saygın ceza ve infaz platformu İstanbul’da buluşuyor

Ceza infaz sistemi alanında dünyanın en itibarlı uluslararası platformlarından biri olarak kabul edilen konferans, 70’in üzerinde ülkeden üst düzey bürokrat, uygulayıcı, akademisyen ve uzmanı bir araya getirecek. Bu kapsamda, yaklaşık 700 temsilcinin katılım sağlaması bekleniyor.

“Ceza İnfaz Sistemlerinde Refah: Personel, Sistemler ve Toplum Odaklı Yaklaşımlar”, konferansın bu yılki teması olacak. Ceza infaz sistemlerinde insan odaklı yaklaşımların, personel refahının, teknolojik yeniliklerin ve toplumla bütünleşmenin önemine dikkat çekilecek. Beş gün sürecek program boyunca; genel oturumlar, tematik çalıştaylar, uluslararası sergiler, ceza infaz kurumu ziyaretleri ve kültürel etkinliklerle zengin bir içerik katılımcıları bekliyor.

Türkiye, Uluslararası Ceza İnfaz Platformu'na Ev Sahipliği Yapıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, Türkiye’nin ceza infaz alanındaki kurumsal kapasitesini, reform deneyimini ve yenilikçi uygulamalarını uluslararası kamuoyuna tanıtma açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye’nin köklü misafirperverlik geleneği ve zengin kültürel mirası, konferans süresince gerçekleştirilecek etkinliklerle katılımcılara tanıtılacak. Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bilgi ve tecrübe paylaşımı için değil, aynı zamanda ülkemizin adalet vizyonu ile medeniyet birikimini uluslararası arenada sergileme fırsatı da sunacak.