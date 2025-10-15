Habertürk
        Dünyanın en saygın ceza ve infaz platformu İstanbul'da buluşuyor | Son dakika haberleri

        Dünyanın en saygın ceza ve infaz platformu İstanbul’da buluşuyor

        Dünyanın en saygın ceza ve infaz platformu İstanbul'da buluşuyor. Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı, bu yıl Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, 26–31 Ekim 2025 tarihleri arasında Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 15.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:59
        Ceza ve infaz platformu İstanbul'da buluşuyor
        Ceza infaz sistemi alanında dünyanın en itibarlı uluslararası platformlarından biri olarak kabul edilen konferans, 70’in üzerinde ülkeden üst düzey bürokrat, uygulayıcı, akademisyen ve uzmanı bir araya getirecek. Bu kapsamda, yaklaşık 700 temsilcinin katılım sağlaması bekleniyor.

        “Ceza İnfaz Sistemlerinde Refah: Personel, Sistemler ve Toplum Odaklı Yaklaşımlar”, konferansın bu yılki teması olacak. Ceza infaz sistemlerinde insan odaklı yaklaşımların, personel refahının, teknolojik yeniliklerin ve toplumla bütünleşmenin önemine dikkat çekilecek. Beş gün sürecek program boyunca; genel oturumlar, tematik çalıştaylar, uluslararası sergiler, ceza infaz kurumu ziyaretleri ve kültürel etkinliklerle zengin bir içerik katılımcıları bekliyor.

        Türkiye, Uluslararası Ceza İnfaz Platformu'na Ev Sahipliği Yapıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, Türkiye’nin ceza infaz alanındaki kurumsal kapasitesini, reform deneyimini ve yenilikçi uygulamalarını uluslararası kamuoyuna tanıtma açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye’nin köklü misafirperverlik geleneği ve zengin kültürel mirası, konferans süresince gerçekleştirilecek etkinliklerle katılımcılara tanıtılacak. Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bilgi ve tecrübe paylaşımı için değil, aynı zamanda ülkemizin adalet vizyonu ile medeniyet birikimini uluslararası arenada sergileme fırsatı da sunacak.

        Hafta boyunca; “Hükümlü rehabilitasyonu”, “Ceza infaz sistemlerinde teknolojik yenilikler”, “Personel refahı ve mesleki gelişim”, “Toplum temelli infaz sistemleri”, “Sağlık ve ruh sağlığı hizmetleri”, “Kadın, genç ve yaşlılara yönelik özel yaklaşımlar” gibi birçok alanda oturumlar düzenlenecek. Etkinlik takvimi kapsamında; Sait Halim Paşa Yalısı’nda resepsiyon, Türk Kültürü Günü, Gala ve Ödül Töreni, ayrıca ceza infaz kurumları ziyaretleri yer alacak. Bu yönüyle konferans, yalnızca mesleki bir buluşma değil, aynı zamanda kültürel bir köprü işlevi görecek. Uluslararası İş Birliği ve Paylaşım Platformu ICPA Konferansı, ceza infaz kurumlarında insan hakları, topluma yeniden kazandırma, güvenlik, dijitalleşme ve yenilikçi altyapı gibi konularda küresel ölçekte bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Konferans; cezaevi yöneticileri, politika yapıcılar, akademisyenler, hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve infaz uygulayıcılarını aynı çatı altında buluşturarak, uluslararası dayanışmayı ve ortak öğrenmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğini üstlendiği bu önemli organizasyonla birlikte, infaz sistemlerinde insan onuruna saygılı, rehabilitasyon odaklı ve sürdürülebilir bir anlayışın yaygınlaşmasına öncülük edilmesi amaçlanıyor. Konferans, Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu ve reform kararlılığını dünya kamuoyu ile paylaşmak açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

