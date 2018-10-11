19 saat sürecek dünyanın en uzun uçuşunun ilki bugün gerçekleşiyor. Singapur Hava Yolları'nın ABD'den New York'a yapacağı uçuş için eşine az rastlanır hazırlıklar yapıldı. Sefer, Qatar Airways'in 17 saat 40 dakika süren 921 numaralı Auckland (Yeni Zelanda) Doha uçuşunu geride bırakacak.

Fransız uçak üreticisi Airbus'ın, A350-900ULR tipi uçağının da ilk kez kullanılacağı seferde business sınıfında 67, premium ekonomi sınıfında da 94 olmak üzere toplam 161 yolcu taşınacak.

2 pilotun görev yapacağı seferde 15 kişilik kabin ekibi iş başında olacak. Sağlıklı bir performans ve iş yükü dağılımı için ekip içerisinde her bir kişiye minimum 4 saatlik istirahat verilecek.

Özel bir welness mönüsünün sağlanacağı 16 bin 700 kilometrelik uçuş esnasında yolcuların konforu için de pek çok seçenek sunuluyor.

YOLCULAR İÇİN ÖZEL AYARLAMALAR

Toplam 1200 saatlik işitsel ve görsel eğlence paketinin yanı sıra organik ürünlerden oluşan yemek seçenekleri de var. 20 saate yakın uçuşta yolcuların rahat etmesi için tavan yüksekliği standardın üzerinde tutuldu. Jetlag durumunu minimize etmek için de daha geniş pencere ve güneşlikler tercih edilirken ışıklandırma da özel olarak tasarlandı.

Öte yandan uzmanlar, bu denli uzun uçuşlarda en çok dikkat edilmesi gereken konunun beslenme olduğuna dikkat çekiyor. Gaz yapacak yiyeceklerden ve fazla alkol tüketiminden uzak durulması tavsiye edilirken çok uzun süre oturmanın derin ven trombozu yani toparlardamar pıhtılaşmasına neden olabileceği ve susuzluk yaratabileceği de vurgulanıyor.

Singapur Hava Yolları'nın 9 yıl daha önce dört motorlu A340-500 tipi uçakla yaptığı bu sefer petrol fiyatlarındaki artış ve maddi zarara yol açması nedeniyle 2013 yılında kaldırılmıştı.

Airbus'ın yeni A350-900ULR serisi uçağı ise çift motorlu ve yüzde 25 daha az yakıt tüketimine sahip. Singapurlu firma, ilkini teslim aldığı uçaktan 6 adet daha filosuna katacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ