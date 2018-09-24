Airbus A350-900ULR tipi ultra uzun mesafeli uçak Singapur Hava Yolları'na teslim edildi. Fransız firmanın aldığı 7 kesin siparişin ilk teslimatı olan uçakla Singapur Hava Yolları, yaklaşık 19 saat sürecek dünyanın en uzun seferini yapacak.

New York'a aktarmasız seferlere başlayacak olan hava yolu şirketinin yetkilileri Airbus A350-900ULR uçağıyla yapılacak ilk ticari seferin 11 Ekim tarihinde Singapur'dan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na yapılacağını duyurdu.

Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Singapore Airlines, dört yıl önce bu hattı iptal etmişti. Airbus'tan alınan dev uçaklar sayesinde şirket ABD uçuşlarını yeniden başlatarak bölgedeki rakipleri Wantas ve Cathay Pacific'in önüne geçmeyi planlıyor.

Singapurlu şirketin ilk hafta 3 kez yapacağı ve 18 Ekim itibarıyla her gün düzenleyeceği 19 saatlik sefer, dünyanın en uzun süren seferi olarak Qatar Airways'in Doha - Auckland (Yeni Zelanda) hattının da önüne geçmiş olacak.

Asyalı şirket New York'un ardından kasım ayında da bir başka büyük ABD şehri olan Los Angeles'a aktarmasız seferler başlatacak.

AIRBUS A350-900ULR ÖZELLİKLERİ NELER?

Peki neredeyse bir gün sürecek seferin gerçekleştirileceği Airbus A350-900ULR uçağının özellikleri ve seferde dikkat çeken detaylar neler?

Uçak, 20 saatin biraz üzerinde kesintisiz uçabiliyor ve 18 saat 45 dakika sürecek New York uçusunda toplam 16 bin 700 kilometre mesafe kat edecek. Uçağın maksimum uçuş mesafesi 9700 deniz mili (17900 km) ve bu değer standart A350 modellerinden 1600 deniz mili daha fazla.

Standart A350-900'lerden farklı olarak ULR olarak bilinen uçak modifiye edilmiş bir yakıt sistemine sahip. 24 bin litrelik artırılmış yakıt kapasitesiyle toplam 165 bin litre yakıt alabiliyor ve bu tür uzun uçuşları yapabiliyor.

Aerodinamik performansı da geliştirilen uçakta genişletilmiş kanat tasarımı var. Çift koridorlu uçakta 67 business ve 94 adet de premium ekonomi koltuğu bulunuyor.

Ekim ayı itibarıyla dünyanın en uzun 10 uçuşu şöyle olacak:

Doha-Auckland, Qatar Airways, 14,529 km

London-Perth, Qantas, 14,496 km

Dubai-Auckland, Emirates, 14,200 km

Los Angeles-Singapore, United Airlines, 14,113 km

Houston-Sydney, United Airlines, 13,833 km

Sydney-Dallas, Qantas, 13,804 km

San Francisco-Singapore, United Airlines & Singapore Airlines, 13,592 km

Atlanta-Johannesburg, Delta, 13,581 km

Abu Dhabi-Los Angeles, Etihad, 13,502 km

Dubai-Los Angeles, Emirates, 13420 km

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