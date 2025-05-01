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        Dünyanın en yaşlı kadını belli oldu

        İngiltere'de yaşayan Ethel Caterham, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en yaşlı kadını' ve 'yaşayan en yaşlı insan' unvanlarını kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:35
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        Dünyanın en yaşlı kadını belli oldu
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        İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını’ ve ‘yaşayan en yaşlı insan’ unvanlarını kazandı.

        Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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