Dünyanın en yaşlı kadını belli oldu

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını’ ve ‘yaşayan en yaşlı insan’ unvanlarını kazandı.

Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.

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