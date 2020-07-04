DHA

İngiltere´nin Devon kentinde yaşayan 52 yaşındaki Michele Heritage´e ait Rubble adlı kedi 31 yaşında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Margaret Thatcher'ın iktidarda olduğu 1988 yılında doğan Rubble, Michele Heritage´in 20´inci yaş günü hediyesiydi.

Heritage, kedisi Rubble´ı çocuğu yerine koyduğunu ve bu sebeple kedisinin bu kadar uzun ömürlü olduğunu ifade etti.

Heritage, kedisi Rubble´ın son günlerinde çok hızlı yaşlandığını ve yemek yemeyi bıraktığını belirtti.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMİŞTİ

Rubble, 2016´da Texas´ta hayatını kaybeden bir siyam kedisinden sonra Guiness Rekorlar Kitabı´na `Dünyanın en yaşlı kedisi´ olarak girdi.

Dünya tarihinde en yaşlı kedi unvanı, 3 Ağustos 1967´de doğan ve 6 Ağustos 2005 yılında ölen Creme Puff adlı kediye ait. Creme Puff tam olarak 38 yıl 3 gün yaşadı.