Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Dünyanın en yaşlı koalası Lottie'den üzücü haber

ABD´nin Güney Karolina eyaletinde bulunan Riverbanks Hayvanat Bahçesi´nde yaşayan 19 yaşındaki Lottie adlı koala, hayatını kaybetti. Lottie, dünyanın en yaşlı koalası olarak biliniyordu

Dünyanın en yaşlı koalası Lottie'den üzücü haber

ABD´nin Güney Karolina eyaletindeki Columbia kentinde bulunan Riverbanks Hayvanat Bahçesi´nde yaşayan Lottie adlı koala, 19 yaşında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre dünyanın en yaşlı koalası olarak bilinen Lottie´nin ölüm haberi Riverbanks Hayvanat Bahçesi´nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Riverbanks'in sevgili koalası Lottie'nin kaybını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Hayvanat bahçesinde geçirdiği süre boyunca Riverbanks tarafından sağlanan olağanüstü bakımla Lottie, 19 harika yıl yaşadı ve AZA onaylı hayvanat bahçelerindeki koala nüfusu üzerinde büyük bir etki yarattı. Lottie, dünyanın en yaşlı koalalarından biri olarak kabul edildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amasya’da 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu
YAŞAMAmasya’da bulundu... 2 bin 500 yıl öncesine ait!
6 bin yıllık Kasrik Boğazı ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMBüyük İskender'in geçtiği biliniyor... 6 bin yıllık!
Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi
YAŞAMDev sarkıtlar oluştu... Adeta 'buz dağı'
Maymun kuyruğu sakal modası interneti etkisi altına aldı
YAŞAMMaymun kuyruğuna benziyor... Sıra dışı sakal modası!
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması’nda Halkın Seçimi finalistleri
YAŞAMTüm ihtişamıyla görüntüledi... Finale kaldı
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri! 5 Türk lezzetimiz listede - Haberler
YAŞAMÜlkelerin geleneksel lezzetleri!
Yetkililer paylaştı... Eşine az rastlanan görüntüler! - Haberler
YAŞAMYetkililer paylaştı... Eşine az rastlanan görüntüler! ...
15 Ocak On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM15 Ocak On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (16 Ocak 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Osmanlı mirası Kasr-ı Hümayun Sarayı ihtişamıyla yıllara meydan okuyor
YAŞAMOsmanlı mirası ihtişamıyla yıllara meydan okuyor