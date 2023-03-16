İddiaları kabul etmeyen ve kendilerini sonuna kadar savunacaklarını söyleyen şirketinin kurucusu Business Insider'a şunları söyledi: Zaman zaman kazananlar sadece avukatlar oluyor. Bu yüzden, bu konuda bir şeyler yapmak istedim. Bu avukat robot, tüketicilerin şirketlere kendi başlarına karşı gelmelerini güçlendirecek.

Kaynak: Business Insider