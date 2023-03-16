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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın ilk yapay zekâ avukatı gerçek avukatlar tarafından dava edildi

Bir şirket tarafından avukatlık yapması için tasarlanan yapay zekâ, gerçek avukatların tepkisiyle karşılaştı. İki taraf mahkeme karşısında kozlarını paylaşacak.

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  • Dünyanın ilk yapay zeka avukatı gerçek avukatlar tarafından dava edildi

    Bir şirket tarafından "dünyanın ilk avukat robotu" olarak tanıtılan yapay zekâ programı; insanların bir avukata ihtiyaç duymadan yasal işlemlerini halletmesini sağlamak adına piyasaya sürülmüştü.
  • Dünyanın ilk yapay zeka avukatı gerçek avukatlar tarafından dava edildi

    Şirketin web sitesinde yazana göre; tüm bunların amacı insanlar arasında eşitliği sağlamak ve herkesin hukuki olarak kendine yardım edebilmesine imkân vermek. Ancak yapay zekâ, şu anda bir suçlamayla karşı karşıya. Mart ayında Chicago merkezli hukuk firması Edelson, yapay zekâyı mahkemeye verdi.
  • Dünyanın ilk yapay zeka avukatı gerçek avukatlar tarafından dava edildi

    Hukuk firması, yapay zekânın hiçbir şekilde hukuk firması olmadığını, böyle bir diplomaya sahip olmadığını ve bir avukat tarafından denetlenemediğini belirtti. 
  • Dünyanın ilk yapay zeka avukatı gerçek avukatlar tarafından dava edildi

    İddiaları kabul etmeyen ve kendilerini sonuna kadar savunacaklarını söyleyen şirketinin kurucusu Business Insider'a şunları söyledi: Zaman zaman kazananlar sadece avukatlar oluyor. Bu yüzden, bu konuda bir şeyler yapmak istedim. Bu avukat robot, tüketicilerin şirketlere kendi başlarına karşı gelmelerini güçlendirecek.

    Kaynak: Business Insider

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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