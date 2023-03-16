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Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

Çocuklar arasında oldukça popüler olan Barbie bebekler, ilk piyasaya sürüldüğünde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yarattı. Genelde, kız çocuklarına güzellik algısını dayattığı gerekçesiyle eleştirilen bebekler aslında ilk tasarlandığında ilham olma amacı taşıyordu.

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  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Tüm dünyanın en meşhur oyuncakları arasında yer alan Barbie bebeklerin hikâyesi 1959 yılında başlıyor. Ruth Handler isimli bir kadın tarafından tasarlanan Barbie'ler, piyasaya ilk çıktığı zaman büyük bir ses getirdi çünkü Barbie diğer oyuncak bebeklerden farklıydı; bir yetişkindi, kıvrımlı hatları vardı ve güzeldi... Hikâyeyi daha iyi anlamak için biraz geri gidelim...
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Ruth Handler'ın kocası Elliot Handler, Mattle isminde iki ortak tarafından kurulmuş küçük bir şirkete sahipti ve burası ahşap resim çerçeveleri satıyordu. Bu sırada Elliot Handler, resim çerçevesi artıklarının boşa gitmemesi için onları oyuncak bebek evlerine uygun küçük mobilya parçaları yapmak için kullanıyordu.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Oyuncak bebek mobilyası işi şaşırtıcı biçimde epeyce başarılı olmuştu ancak diğer şirket ortağı, şirketin başarısızlığa mahkum olduğuna inandığı için şirketin yarısını Handler'a sattı. O zaman Ruth Handler, şirketin diğer ortağı olarak kocasıyla çalışmaya başladı.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Şirket, yoluna oyuncak bebek mobilyası yaparak devam etti. Muazzam bir başarı elde ettiler ve çocuklar arasında oldukça popüler olan "Uke-a doodle" isimli bir müzikli oyuncak serisini piyasaya sürdüler.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    1955 yılında Mickey Mouse oyuncak ürünleri de satılmaya başlandı; bu çapraz bir satış stratejisine döndü ve Mattel tarafından üretilen oyuncaklar daha çekici hale geldi. Aynı yıl, patentli tam otomatik bir oyuncak tabanca olan "Burp Gun"u piyasaya sürdüler. Ancak Mattel'in en başarılı icadı 1959'da piyasaya sürüldü ve oyuncak pazarını sonsuza dek değiştirdi. 

    Kaynak: Reuters. Fotoğrafta Ruth Handler görülüyor.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Ruth Handler, oyuncaklar için yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken, kızı Barbara ve arkadaşlarının bebeklerle hayali oyunlar oynadıklarını ve onları amigo kız, üniversite öğrencisi ve çeşitli kariyerlere sahip yetişkinler gibi farklı rollere soktuklarını fark etti.

    Kaynak: Reuters. Fotoğrafta, Barbie bebeğin ilk tasarımı görülüyor.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Handler; çocuklara, kızının yaptığı şeyin aynısını, gelecek hakkında hayal kurmalarını sağlayan bir oyuncak tasarlamak istedi.

    Ruth Handler, tasarımcılara yeni bir oyuncak bebek konseptiyle yaklaştı; bu, piyasadaki tüm diğer bebeklerden çok farklıydı. Genç kızların ilgilenmesi ve anne rolünü oynaması için yeni bir bebek yapmak yerine, bu oyuncak bebek, yetişkin bir kadın gibi görünecekti.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Ancak bebeğin tasarımına ilham veren asıl olay, Ruth'un bir İsviçre seyahati oldu. Ruth, burada Bild Lili isimli bir oyuncak bebek ile karşılaştı. Bebek, üst düzey bir telekız olan bir çizgi roman karakterine dayanan seksi bir Alman kızıydı. Elbette bu pornografik bebek çocuklara pazarlanamazdı ancak ama bebeğin tasarımı tam da onun aradığı şeydi.

    Kaynak: Reuters. Sidney Olimpiyatları için hazırlanan Barbie'ler. 
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Tasarımcılar şüpheciydi. Hatta bazıları bebeği yapmanın tamamen imkânsız olduğuna ikna olmuştu. Ancak Ruth kararlıydı. The New York Times'a verdiği bir röportajda şunları söylüyordu: Her küçük kızın, geleceğiyle ilgili hayalini yansıtmak için bir oyuncak bebeğe ihtiyacı vardı. 16 ya da 17 yaşındayken nasıl olacağını canlandıracaksa, göğsü düz olan bir oyuncak bebekle oynamak biraz aptalcaydı. Ben de ona güzel göğüsler verdim.
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Tabii ki o zamanlarda da Barbie bebekler eleştirildi. Özellikle feminist gruplar, kız çocuklarının bebeklerden kötü etkileneceğine dair birçok kötü yorum yaptı. 
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Sonuç olarak; 1959 yılında ortaya çıkan Barbie bebekler, piyasayı alt üst etti. Nesiller boyu devam eden bir oyuncak algısı yaratıldı ve Ruth Handler, ismini unutulmazlar arasında yazdırdı.

    Kaynak: AP. Fotoğrafta ilk Barbie ve yeni üretilen bir Barbie yan yana. 
  • Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikâyesi

    Sadece bu da değil, Barbie'nin piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra Barbie'nin erkek arkadaşı Ken tasarlandı ve o da tahmin edebileceğiniz gibi çok sevildi.

    Kaynak: All Thats Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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