Araba direksiyonları neden sol taraftadır?

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i direksiyonun sol tarafta olduğu arabaları kullanıyor ve bunu yapan ülkeler çoğunlukla eski İngiliz kolonileri. Bu tuhaflık, dünyanın geri kalanını şaşırtıyor ancak mantıklı nedeni var.

Öncelikle, direksiyonun neden sol tarafta olduğunu anlayalım çünkü bu aslında arabanın olmadığı zamanlardan geliyor.