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Araba direksiyonları neden sol taraftadır?

Dünyada hiçbir şeyin kesin bir kuralı yok, tıpkı araba direksiyonları gibi. Ülkeden ülkeye değişen direksiyon konumu, henüz arabaların icat edilmediği zamanlardan geliyor.

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  • Araba direksiyonları neden sol taraftadır? İşte direksiyonun sol tarafta olmasının nedeni

    Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i direksiyonun sol tarafta olduğu arabaları kullanıyor ve bunu yapan ülkeler çoğunlukla eski İngiliz kolonileri. Bu tuhaflık, dünyanın geri kalanını şaşırtıyor ancak mantıklı nedeni var.

    Öncelikle, direksiyonun neden sol tarafta olduğunu anlayalım çünkü bu aslında arabanın olmadığı zamanlardan geliyor.
  • Araba direksiyonları neden sol taraftadır? İşte direksiyonun sol tarafta olmasının nedeni

    Şövalyelerin veya kılıç dövüşçülerinin var olduğu İngiliz feodalizmi sırasında, sağ elini kullanan kılıç ustaları "yolun sol tarafında" kalmayı tercih ederlerdi, çünkü;
  • Araba direksiyonları neden sol taraftadır? İşte direksiyonun sol tarafta olmasının nedeni

    - Böylece yaklaşan bir rakibe karşı kılıçlarını kullanmak için sağ ellerini kolayca kullanabilirlerdi.

    - Savaşçıların sol tarafında olan kılıç kınıları birbirine çarpmazdı.

    - Atın sol tarafından binmek ve sağ tarafından inmek çok daha kolaydı.
  • Araba direksiyonları neden sol taraftadır? İşte direksiyonun sol tarafta olmasının nedeni

    Napolyon; Almanya, İsviçre, Polonya ve diğerleri gibi Avrupa ülkelerini fethettiğinde soldan direksiyonu dayatmaya başladı. Tabii ki, İngiltere gibi rakip ülkeler bunu inatla reddettiler ve sağdan direksiyonlu sürüş geleneklerini sürdürdüler. Aslında, İngiltere bu kuralı tüm kolonilerinde uyguladı, bu nedenle Hindistan ve Afrika kolonilerinin çoğu bugün bile sağ direksiyonu kullanıyor.
  • Araba direksiyonları neden sol taraftadır? İşte direksiyonun sol tarafta olmasının nedeni

    Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz köklerinden kaçmak istedi ve bunun yerine soldan direksiyona geçti.
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