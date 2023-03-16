Aziz Patrick Günü'nde neden yeşil giyilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziz Patrick Günü'nde neden yeşil giyilir?

Her sene 17 Mart gününde birçok ülkede kutlanan Aziz Patrick Günü'nde her yer yeşille ve coşkulu kalabalıkla doluyor. Özellikle İrlanda halkı için büyük öneme sahip olan bu bu özel günün kökeni 5. yüzyıla dayanıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Her sene 17 Mart gününde coşkuyla kutlanan Aziz Patrick Günü'ne artık saatler kaldı. Peki, Aziz Patrick kimdir ve neden bu özel günde yeşil giyilir?
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Beşinci yüzyılda yaşamış olan Aziz Patrick, İrlanda'nın koruyucu azizi ve ulusal havarisidir. Roma Britanya'sında doğdu ve kaçırılarak, 16 yaşında köle olarak İrlanda'ya getirildi.
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Daha sonra kaçtı, ancak İrlanda'ya döndü ve halkına Hristiyanlığı getirmesiyle tanındı. Her sene Aziz Patrick'in öldüğü varsayılan 17 Mart tarihinde onun adına kutlamalar yapılıyor. 
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Peki, neden bu günün rengi özellikle yeşil? Aslında Aziz Patrick'in en eski tasvirleri onu yeşil değil mavi giysiler giydiğini gösteriyor. Mavinin yeşile neden döndüğüne gelirsek, bu muhtemelen İrlanda halkıyla ilgili.
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    İrlanda'nın bayrak renkleri; yeşil, turuncu ve beyaz. Bu bayram, özellikle İrlandalılar adına çok önemli ve Hıristiyanlığa yaptıkları katkının unutulmaması için Aziz Patrick Günü'ne ulusal renklerini taşımış olabilecekleri düşünülüyor. 

     
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Ayrıca yeşil giyinmek, İrlanda mitolojisinde yer alan cüce cinlere bir gönderme. İrlanda folklorunda "küçük bedenli adam" anlamına elen "lobaircin"ler bulunur. Bu cüce cinler, diğer perilerin ayakkabılarını tamir etmekten sorumlu huysuz ruhlardır. 
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    Kelt folklorunda yalnızca küçük figürler olsalar da, cüce cinler, efsanevi hazineleri korumak için sıklıkla başvurdukları hileleriyle tanınırlardı. 
  • Aziz Patrick Günü neden kutlanır, anlamı nedir, neden yeşil giyilir, Aziz Patrick kimdir?

    İnanışa göre; cüce cinler, her sene Aziz Patrick Günü'nde yeşil giyerek katılır ve burada bu şekilde saklanırdı. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.