'Terminatör', 1984'ten bu yana gelecekten gelip defalarca dünyayı kurtardı.

Yönetmen James Cameron ile başrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger'in sinemanın fenomen karakterlerinden biri haline getirdiği 'Terminatör' sesinin ilk filmi, hikâyesinin yanı sıra bütçesinin 12 katı para kazanmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Serinin yeni filmi 'Terminatör: Kara Kader', gösterime Avrupa'da 23 Ekim'de, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerde ise 1 Kasım'da girdi.

185 milyon $ bütçesi olan 'Terminatör: Kara Kader' şu ana kadar dünya genelinde 123.633.832 $ hasılat elde etti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Terminatör: Kara Kader'e Türkiye'de ilgi gösterilmedi.

50.930 kişiyle açılan film, en çok izlenen filmler arasında 5'nci sırada yer aldı.

DÜNYA GENELİ GİŞE RAKAMLARI

Terminatör (1984)

Bütçe: 6.500.000 $

Hasılat: 78.371.200 $

Terminatör 2: Kıyamet Günü (1990)

Bütçe: 102.000.000 $

Hasılat: 519.843.345 $

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

Bütçe: 170.000.000 $

Hasılat: 433.371.112 $

Terminatör 4: Kurtuluş (2009)

Bütçe: 200.000.000 $

Hasılat: 372.046.055 $

Terminatör: Genisys (2014)

Bütçe: 170.000.000 $

Hasılat: 440.603.537 $

Terminatör: Kara Kader (2019)

Bütçe: 185.000.000 $

Hasılat: 123.633.832 $

TÜRKİYE'DEKİ GİŞE RAKAMLARI

Terminatör 2: Kıyamet Günü (1990)

İzleyici Sayısı: 23.334

Hasılat: 305.03893 ₺

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

İzleyici Sayısı: 392.170

Hasılat: 2.053.926 ₺

Terminatör 4: Kurtuluş (2009)

İzleyici Sayısı: 276.007

Hasılat: 2.358.248 ₺

Terminatör: Genisys (2014)

Toplam İzleyici Sayısı: 481.477

Hasılat: 5.802.966 ₺

Terminatör: Kara Kader (2019)

İzleyici Sayısı: 50.930

Hasılat 1.117.658 ₺

* Türkiye'deki gişe rakamları 1989'dan itibaren tutulmaya başlandığı için ilk filmin izleyici sayısı ve hasılatı bulunmuyor.

GÖSTERİMDE OLAN DİĞER YERLİ - YABANCI FİLMLERİN HAFTA SONU PERFORMANSI

7. Koğuştaki Mucize

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 327.856

Toplam İzleyici Sayısı: 3.654.710

Toplam Hasılat: 63.482.156 ₺

Cinayet Süsü

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 114.632

Toplam İzleyici Sayısı: 427.770

Toplam Hasılat: 8.484.205 ₺

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 78.480

Toplam İzleyici Sayısı: 1.752.426

Toplam Hasılat: 29.529.432 ₺

Joker

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 54.990

Toplam İzleyici Sayısı: 1.738.987

Toplam Hasılat: 34.133.527 ₺

Karakomik Filmler

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 47.677

Toplam İzleyici Sayısı: 650.292

Toplam Hasılat: 12.486.389 ₺