Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Dur' ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı! | Son dakika haberleri

        'Dur' ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı!

        Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikleti, takip sırasında polis motosikletine çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarında 2 polisi yaraladı!

        Diyarbakır'da ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikleti, takip sırasında polis motosikletine çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada 2 Yunus polisi yaralanırken, yakalanan ve ‘Kasten öldürme’ suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheliye çeşitli ihlallerden 329 bin 746 TL ceza kesildi.

        POLİS MOTOSİKLETİNE ÇARPTI

        Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsü E.C.İ.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak E.C.İ. kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında şüphelinin motosikleti, girdiği sokakta polis motosikletine çarptı. Kazada polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        'KASTEN ÖLDÜRME'DEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Kaza sonrası motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.C.İ.'nin Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Kazaya karışan motosikletin 'aranan araç, aranan plaka ve trafikten men kaydı'nın bulunduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 329 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı...O anlar kamerada

        İstanbul Fatih'te bir döviz bürosuna giren yüzü maskeli hırsız, silahını doğrultarak çalışanları korkutup ardından kaçtı. Şüpheli, Sancaktepe'de yakalanırken; soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi