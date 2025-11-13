Habertürk
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa ve bahis sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Süper Kupa ve bahis sözleri!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Kupa finalinin yerine değinen Başkan Özbek, Eren Elmalı ve bahis soruşturmasıyla ilgili de konuştu.

        Giriş: 13.11.2025 - 13:12 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:12
        1

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2

        "PROJELERİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

        Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü olarak 2016'dan başlamak üzere bir vizyon ortaya koyduk. Sportif faaliyetlerimiz için, sportif faaliyetler ile ürettiğimiz fonlar yeterli değil. Sürdürülebilir finansal yapıyı ortaya koymak için faaliyet dışı bazı gelirler yaratmak zorundayız diyerek bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonumuza biz bildiğiniz gibi gayrımenkul projeleriyle başladık. O zamanlar çok tenkit aldık, 'Galatasaray, bir inşaat şirketi mi' diye. Bu tenkitler bizi yıldırmadı. Bu vizyona biz inanmıştık. Bu vizyon çerçevesinde gayrımenkul projelerinin faydalarını gördük, meyvelerini toplamaya başladık.

        3

        "GALATASARAY ÖNCÜ"

        Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur.

        4

        "YAKIN ZAMANDA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

        Stadyumun yanında 62 dönüm arazi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süre kullanabilmek için bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme içinde Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşai faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz.

        5

        "ŞANLIURFA'DA HİKAYE EKSİK KALDI"

        Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız.

        6

        "KURUNUN YANINDA YAŞ YANMASIN"

        Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi bir disiplinde madde var. Buna bağlı olarak TFF, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Buna bağlı olarak harekete geçti. Galatasaray Spor Kulübü, bu faaliyete destek verdi, her zaman da verecek, bunda bir tereddüt yok. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın, hem özlük haklarını hem geleceğini çok iyi inceledikten sonra geleceklerine zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. 'Şunu söyleyeyeyim, bunu söyledin' dememesi lazım kimsenin.

        7

        "EREN YAKLAŞIK 5 SENE ÖNCE YAPMIŞ"

        Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliği konusunda dikkatli olmak lazım. Bizdeki canlı örnek Eren kardeşimiz. Eren, yaklaşık 5 seneye yakın zaman önce yapmış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri faaliyeti yok, kendi takımıyla ilgili de oynamamış. Fiilin bu şekliyle, sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan... Bu fiillerin değerlendirilmesi olması lazım. Disiplin Kurulu'nun, intikal ederse Savcılığın bu fiili değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi, her seviyede aynı değil. Onun için Sayın Federasyon'un hassas olacağını düşünüyorum. Elbette ceza almaları lazım, cezanın fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.

