Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, 27 Ağustos'ta babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Dursun Salkım'dan kötü haber geldi. Yeşim Salkım, babasının koronavirüse yenildiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam..." sözleriyle acısını duyurdu.

DURSUN SALKIM KİMDİR?

Müzisyen, ses sanatçısı Dursun Salkım, 1941 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde dünyaya geldi. Orta eğitimini Milas’ta tamamladıktan sonra Edirne Öğretmen Lisesi’ni bitirdi ve öğretmen oldu. Sahneye ilk kez öğretmen lisesindeki öğrenciliği sırasında amatör olarak çıktı. O yıllarda İstanbul’a geldi ve Ali Erköse ile birlikte Kazablanka Gazinosu’nun kadınlar matinesine katıldı. Gördüğü ilgi ardından müzik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra sözleri ve bestesi kendisine ait olan ilk plağı "Gazeteci Çocuk"u çıkardı.

Profesyonel olarak ilk kez İzmir Fuarı’nda şarkı söyledi. Öğretmenliği bıraktıktan sonra 10 yıl Ankara’da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. Lunapark, Sarıyer, Urcan gibi içkili gazinolarla İstanbul’da tanıştı. Aynı yıllarda sözlerinin çoğunu kendisinin yazdığı şarkılardan oluşan yaklaşık üç yüz plak doldurdu.

Ses sanatçısı Sevim Tuna ile evli olan Dursun Salkım’ın kızı sanatçı Yeşim Salkım da anne-babasının izinden giderek sanatçı oldu.