Tekvandoda elde ettiği başarılarla öne çıkan Duru Bulgur Performans Sporları Kulübü, bisiklet, fitness ve bilek güreşinde de hedef yükseltti. Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Şirket olarak gençlerin her zaman yanındayız. Anaokullarından üniversite öğrencilerine kadar eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra gençlerimizi daha fazla spora özendirmek için onları destekliyoruz. Bilgisayara bağımlı gençliği, eğitimli, bilinçli ve sporcu bir gençliğe dönüştürmek amacıyla Duru Bulgur olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ve buna devam edeceğiz” dedi.
Bu yıl tekvando, bisiklet ve fitness'a ilave olarak yarıştıkları spor dallarına bilek güreşini de eklediklerini ifade eden Duru, “Bin 52 lisanslı sporcumuz var ve 2018 yılı bizim için çok başarılı geçti. Branşlarımızı da artırıyoruz. Amacımız gençler kategorisinde sporcu yetiştirmek” diye konuştu.
TEKVANDOCULAR BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!
2003 yılında kurulan Performans Spor Kulübü, tekvando faaliyetlerine başladığı günden bu yana hedeflediği birçok başarıyı yakaladı. Karaman’ı üst seviyede temsil etti. Uluslararası alanda kazandığı madalyalarla Türkiye’nin göğsünü kabarttı.
BİSİKLETTE HEDEF 2024 PARİS OYUNLARI
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, 2019 yılında bisiklet branşında da iddialı. Kulüp Duru Bulgur’un destekleriyle kadrosunu güçlendirdi ve tecrübeli isimleri bünyesine kattı. Takımlar, bu sezonda da yol bisikleti ve dağ bisikleti kategorilerinde Türkiye ve Balkan şampiyonluklarını kazanmayı hedefliyor. Kulübün en büyük hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatları'na sporcu gönderebilmek ve Türkiye’yi Paris’te en iyi şekilde temsil edebilmek.
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