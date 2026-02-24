Canlı
        "Düşman çeşitli yöntemleri kullanmaktan çekinmiyor" | Dış Haberler

        "Düşman çeşitli yöntemleri kullanmaktan çekinmiyor"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Düşman çeşitli yöntemleri kullanmaktan çekinmiyor. Nükleer bileşenleri kullanma niyetinde olduğu yönünde haberler basında yer aldı. Muhtemelen bunun neyle sonuçlanabileceğini anlıyorlar." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:16
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını ve bunun için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bir türlü sakinleşemiyorlar." dedi.

        Putin, başkent Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileriyle toplantı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Putin, uluslararası durumun ağır olduğunu ve dünyanın birçok yerinde çatışmaların meydana geldiğini söyledi.

        Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldiğine dikkati çeken Putin, terör ve aşırıcılık ile mücadele konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

        Putin, nükleer silahın kullanılması ihtimaline ilişkin ise "Düşman çeşitli yöntemleri kullanmaktan çekinmiyor. Nükleer bileşenleri kullanma niyetinde olduğu yönünde haberler basında yer aldı. Muhtemelen bunun neyle sonuçlanabileceğini anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabalarının başarısız olduğunu belirten Putin, Karadeniz'de TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırıların planlandığını ileri sürdü.

        Putin, "Bir türlü sakinleşemiyorlar. Diplomatik araçlarla çözülmesi için çalışılan barış sürecini baltalamak için daha ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kışkırtıcı eylemlerde bulunmak ve müzakere sürecinde elde edilen sonuçları bozmak için elinden geleni yapıyorlar." dedi.

        "Ülkede işlenen terör suç sayısı geçen yıl arttı"

        Rusya'da işlenen terör suç sayısının geçen yıl arttığını kaydeden Putin, bunların birçoğunun Ukrayna istihbaratı ve Batılı ortakları tarafından işlendiğini ifade etti.

        Bununla birlikte Rusya'daki altyapı tesislerine, sosyal ve idari kurumlara, sivil binalara yönelik saldırı sayısının da önemli ölçüde arttığına değinen Putin, buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        Putin, askeri yetkililer ile gizli bilgilerin korunması yönünde gerekli önlemlerin alınması önemini vurgulayarak, "Devlet sınırının da korunması yönünde ek ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Sınır altyapısını güçlendirmek ve sınır muhafızlarının muharebe hazırlık seviyesini artırmak lazım." ifadelerini kullandı.

        Başkan Putin, ülkenin ekonomi alandaki güvenliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Anne ve oğluna zehir operasyonu!

        Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda anne ve oğlunun kiraladığı iki ayrı adreste tam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerden birinin depo olarak kullanıldığı belirlenirken, oğul tutuklandı, anne hakkında adli kontrol kararı verildi

