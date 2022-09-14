Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yaşanan düşüşle birlikte 14 Eylül Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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