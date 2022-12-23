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Haberler Yaşam Dut Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur?
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Dut yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır? Dut yaprağı nasıl kurutulur?

Dut yaprağı ve meyvesi içerdiği zengin mineral ve vitaminler ile hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir besindir. Ülkemize 12.yüzyılda çin’den getirilmiştir. Geleneksel tıpta dut yapraklarının kullanımı yüzyıllar öncesine kadar uzanır. Dut yaprağı ne zaman toplanır, dut yaprağı nasıl kurutulur? Taze dut yaprağı çayı nasıl yapılır? Dut yaprağının zararı var mı? İşte dut yaprağı ile ilgili tüm bilinmeyenler…

Dut Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur?
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Dut yaprağı yüzyıllarca geleneksel tıpta hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Anavatanı çin olan dut, moraceae familyasından yabani olarak yetişen ya da ekimi yapılabilen bir ağaçtır. Dut yapraklarının içeriğinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor, magnezyum ve bolca c vitamini bulunur. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarıyla mücadelede dut yaprağı destek ürün görevi görür. İpek böceği yetiştiriciliğinde kullanıldığı bilinen dut yapraklarının insan sağlığına da faydaları saymakla bitmez. İltihap kurutucu etkisi olduğu bilinen dut yaprağı ayrıca sütten 25 kat daha fazla kalsiyum içermektedir. Dut yaprağı ne zaman toplanır, hangi ayda olur? Taze dut yaprağı çayı nasıl demlenir? Dut yaprağının zararı var mı? Dut yaprağı ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için derledik.

Dut Yaprağı Ne Zaman Toplanır?

Dut ağacı, bütün ağaçlar gibi sonbaharda uyku dönemine girer. Baharın gelmesiyle uyanan dut ağacı mart sonu gibi çiçeklenmeye başlar. Haziran-temmuz aylarında meyveler olgunlaşmaya başlar. Meyveleri toplamaya başlayınca yapraklar da toplanmaya başlanır. Dut yaprakları toplanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Öncelikle dut yaprağı toplamak için seçeceğiniz ağaç yol kenarından, fabrika çevrelerinden uzak bir yerde olmalıdır. Yapraklar aşağıdan yukarıya giderek toplanır.

Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur?

Dut yaprağını kurutmak vitamin kaybını önlemek için dikkat gerektiren bir işlemdir. Taze dut yaprakları temiz ve hastalıklı olmayan ağaçlardan toplandıktan sonra üzerlerindeki kir, toz temizlenir. Yaprakları üst üste gelmeyecek şekilde geniş bir alana yayılmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakmadan, aydınlık bir ortamda kurutma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde yapılan kurutma işlemi sonrasında yapraklar vitamin ve renk kaybına uğramayacaktır.

Dut Hangi Ayda Olur?

Dut, mart sonu gibi çiçek açmaya başlar. Meyvelerin olgunlaşması ise haziran ve temmuz aylarında gerçekleşir. Dut, en erken olgunlaşan yaz meyvelerindendir.

Taze Dut Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Taze dut yaprağı çayı kan şekerini düzenler, zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca cildi yeniler ve saç dökülmesini önler. Yaprağından meyvesine birçok faydası olan taze dut yaprağı çayı yapmak için şunlar gereklidir:

  • 2 adet taze dut yaprağı
  • 1 bardak su

Bir bardak suyu ısıtmakla işe başlayın. Su kaynayınca ocağın altını kapatın. Taze dut yaprağı çayı kaynatarak değil, demleme yöntemiyle yapılacağı için taze dut yapraklarını kaynamış olan suyun içine atın. Yaklaşık 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Sonrasında çayınız hazır. Tatlandırmak isterseniz dut yaprağı çayı ılındıktan sonra balla tatlandırabilirsiniz.

Dut Yaprağının Zararı Var Mı?

Dut yaprağı bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilir. Mide bulantısı, baş dönmesi, şişkinlik gibi yan etkiler görülebilir. Bu sebeple dut yapraklarını mutlaka dengeli kullanmak gerekmektedir. Her bitkinin fazlasının zararı olduğu gibi dut yaprağının da zararı olabilir. Hamile olanların, diyabet ve kanser hastalarının mutlaka doktor kontrolünde kullanmaları gerekmektedir.

Dut Yaprağı Nasıl Saklanır?

Dut, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Bu yüzden yazın taze dut yaprakları toplanır, kurutulur. Daha sonra dut yaprakları serin ve nem olmayan bir ortamda saklanır. Cam kavanoza konulan dut yaprakları daha uzun süre saklanabilmektedir.

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