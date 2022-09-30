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Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk'ün eski aşkı ortaya çıktı. Meğer Soytürk'ün eski aşkı kendisi gibi oyuncuymuş...

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  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    Caner Topçu, Meltem Akçöl ve Helin Kandemir gibi isimler ile Duy Beni adlı dizide başrol oynayan Rabia Soytürk, özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü ismin eski aşkı herkesin tanıdığı bir isimmiş...
  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    Geçtiğimiz hafta adı Rapçi Sefo ile anılan Rabia Soytürk, bu sefer eski aşkı ile gündem oldu. 
  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    26 yaşında olan Rabia Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış ve ilk olarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisiyle ekran karşısına çıkmıştır. Ünlü isim şu an Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandırmaktadır.
  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz haftalarda adı Sefo ile anılmıştı. Konu ile alakalı Sefo açıklama yaptı ve hayatında kimsenin olmadığını söyledi.
  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    İşte Rabia Soytürk'ün eski aşkı Mustafa Mert Koç...
  • Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkı bakın kimmiş! Meğer aynı dizide oynamışlar!

    2019 yılında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk, dizideki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

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