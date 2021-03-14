DUYGU BAL HAKKINDA



25 Mart 1987 doğumlu olan Duygu Bal, voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank altyapısından yetişti. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkisi orta oyunculuk olan Duygu Bal milli formayı yüzden çok kez giymiştir.