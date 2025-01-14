Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu

Uğur Dündar, o dönemde Hürriyet Gazetesi’ne böyle bir haberin ulaşmadığını belirtti. Dündar, "1988-1989 yıllarında, Çetin Emeç'e bağlı baş muhabir olarak görev yapıyordum. Bu olayı duyduktan sonra, o dönemin istihbarat şefi ve haber müdürü olan Uğur Cebeci ile görüştüm. Kendisi de böyle bir haberin kendilerine gelmediğini doğruladı. O yıllarda Hürriyet Gazetesi’nin Antalya Bürosu ve bir Akdeniz eki vardı. Eğer Akdeniz eki yayında değilse, Antalya’dan gelen haberler doğrudan istihbarat şefine ulaşır ve yazı işleri toplantısında değerlendirilirdi. Bu toplantılara zaman zaman ben de katılırdım. Ancak böyle bir haberin geldiğine dair hiçbir bilgim yok" şeklinde konuştu.