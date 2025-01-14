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        Haberler Magazin Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu - Magazin haberleri

        Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu

        Sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında, gazeteci Uğur Dündar tanık olarak ifade verdi. Dündar, "Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu, medyaya yansıyan son haberlerle öğrendim. Öncesinde bu konuda hiçbir bilgim yoktu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:40
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        Sanatçı Metin Akpınar’a, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Duygu Nebioğlu tarafından açılan 10 milyon liralık tazminat davası sürüyor. Akpınar’ın, "Tek gecelik bir ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" dediği dava kapsamında, gazeteci Uğur Dündar tanık olarak ifade verdi.

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        Talimatla ifade vermek üzere Beykoz Adliyesi’ne gelen Dündar’ın ifadesi, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alındı. Dava ise Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

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        "KIZI OLDUĞUNU MEDYAYA İNTİKAL EDEN SON HABERLERLE ÖĞRENDİM"

        Gazeteci Uğur Dündar, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrendiğini ifade etti. Dündar, “Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya yansıyan son haberlerle öğrendim, öncesine dair herhangi bir bilgim yok. 1986’dan itibaren Hürriyet Gazetesi’nde 25 yıl boyunca çalıştım ve grubun televizyonlarında da görev yaptım. Çalıştığım dönemde Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildim. Ayrıca, Hürriyet Gazetesi’ne bu konuda bir haberin ulaştığı ve yayınlanmadığı iddiasıyla ilgili de bilgim yok" dedi.

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        Dündar ayrıca, o dönemde Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç'in dürüst ve cesur bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, "Eğer böyle bir haber gelseydi, Çetin Emeç kardeşinin adının geçtiği bir olayı bile yayınlayabilecek karakterde biriydi" ifadelerini kullandı.

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        "GAZETE İÇERİSİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE BÖYLE BİR HABER DOLAŞMADI"

        Dündar, "Gazete içerisinde hiç bir şekilde böyle bir haber dolaşmadı, ayrıca o tarihlerde basında müthiş bir rekabet vardı, diyelim ki Hürriyet Gazetesine geldi ve yayınlanmadı, rakip gazeteler örneğin Sabah gazetesi onu rahatlıkla yayınlardı, kaldı ki Hürriyette böyle bir sansür hiç bir şekilde duyumum dahilinde değildir" diye konuştu.

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        Uğur Dündar, o dönemde Hürriyet Gazetesi’ne böyle bir haberin ulaşmadığını belirtti. Dündar, "1988-1989 yıllarında, Çetin Emeç'e bağlı baş muhabir olarak görev yapıyordum. Bu olayı duyduktan sonra, o dönemin istihbarat şefi ve haber müdürü olan Uğur Cebeci ile görüştüm. Kendisi de böyle bir haberin kendilerine gelmediğini doğruladı. O yıllarda Hürriyet Gazetesi’nin Antalya Bürosu ve bir Akdeniz eki vardı. Eğer Akdeniz eki yayında değilse, Antalya’dan gelen haberler doğrudan istihbarat şefine ulaşır ve yazı işleri toplantısında değerlendirilirdi. Bu toplantılara zaman zaman ben de katılırdım. Ancak böyle bir haberin geldiğine dair hiçbir bilgim yok" şeklinde konuştu.

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        "O DÖNEM HABERİ YAPAN GAZETECİ HABERİ SERVİS ETMİŞ ANCAK YAYINLANMAMIŞ"

        Davacı Duygu Nebioğlu'nun avukatı Ahmet Furkan Uludağ, Uğur Dündar’ın ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uludağ, "Davalı tarafın tanığı Uğur Dündar bugün dinlendi. Kendisi, Antalya’dan Oktay Koltan tarafından gönderilen haberin kendilerine ulaşmadığını ve bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Ancak, Antalya’da dinlettiğimiz tanık ve dönemin Kemer muhabiri Oktay Koltan, söz konusu haberi Hürriyet Gazetesi Genel Müdürlüğü’ne ilettiğini, fakat haberin yayınlanmadığını mahkeme huzurunda beyan etmişti" dedi.

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        Uludağ, tanık beyanlarındaki çelişkilere dikkat çekerek, "Her iki tanığın ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Bu çelişkiler doğrultusunda Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, nihai kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

        #metin akpınar
        #Duygu Nebioğlu
        #uğur dündar
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